Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderilen Kargonun İçeriği Herkesi Şaşırttı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na çok ilginç bir teslimat yapıldı. Uzay istasyonundaki yedi astronot ve kozmonot, bazı ilginç bilim deneyleri, bazı önemli kargolar ve bazı lezzetli yiyecekler aldı!
Uzayda lezzetsiz, vakumlanmış yemeklerle beslenme devri sona eriyor olabilir. 10 Ağustos'ta Northrop Grumman'ın Cygnus kargo uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatılan kargo görevi toplam 3.700 kilogram ağırlığında. İçinde elma, domates ve kivi bulunuyor. Ayrıca, yedi kişilik bir pizza seti ve hatta Smörgåsbord peyniri de var. Ancak mikro yerçekiminde bir tabakta bir peyniri tutmanın ne kadar zor olacağını da hatırlamak gerekli.
Uluslararası Uzay İstasyonu personeli elbette sadece atıştırmalıklar almadı. Uzaya pizza göndermek bir yana, bilim de gönderiliyor. Sonuçta, ISS, insanlığa Dünya'da yapamayacağı test teknolojileri sağlayan benzersiz bir laboratuvar. Aslında, yeni çalışmalardan biri, bir gün sarkopeni hastalığının tedavisinde kullanılabilecek bir ilaç bulmayı hedefleyen bir çalışma. Bu hastalık, yaşlanan ve daha hareketsiz hale gelen insanlarda sık görülüyor. Yeni çalışmada, mikro yerçekiminde kas dokusu oluşturmaya çalışılacak.
Uzay yolculuğunu iyileştirecek birkaç yeni teknoloji de deneniyor. CO2 Scrubber, uzaydaki insanların hayatta kalması ve sağlığı için çok önemli olan karbondioksitten oksijeni geri almanın daha verimli bir yolunu araştırıyor. Jeneratörlerden doğan ısının nasıl daha verimli bir şekilde uzaklaştırılacağı üzerine bir çalışma da yürütülüyor. Bu, gelecekte daha önemli olacaktır, çünkü çok uzak noktalara gönderilecek uzay görevleri daha fazla güç ve dolayısıyla daha fazla ısı gerektiriyor.
Bu, Northrop Grumman'ın NASA için gerçekleştirdiği 16. İkmal görevi ve şimdiye kadar taşıdığı en ağır yük. Uzay aracı, uzaya çıkan ilk Asyalı Amerikalı olan ve 1986 Challenger felaketinde ölen S. S. Ellison Onizuka'nın adını taşıyor.
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