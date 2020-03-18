PlayStation 5 Nasıl Olacak? Yeni, Resmi Bilgiler Geldi

Sony'nin yaklaşık bir yıl önce tanıtmaya başladığı PlayStation 5'in AMD'nin üçüncü nesil Ryzen işlemcisiyle ve özel bir Navi grafik yongasıyla geleceğini biliyorduk. Konsolun ışın izleme ve SSD disk gibi özelliklere sahip olacağını da öğrenmiştik. Şimdi ise PlayStation tasarımcılarından Mark Cerny, bir PS5 canlı yayınında uzun zamandır merak edilen teknik özelliklerden bahsetti.
Yayındaki en önemli nokta, PlayStation 5'in donanımının PS4 ve PS4 Pro'ya kıyasla büyük bir adım atacağı idi. Cerny, PlayStation 5'in grafik işlemcisinin 36 hesaplama birimi ve 10,28 teraflopa kadar hesaplama performansı sunacağını doğruladı. Bu sayı, 12 teraflop GPU'ya sahip Xbox Series X'in biraz gerisinde ancak performanstaki fark hissedilmeyebilir.
PS5'teki 825GB SSD'nin PlayStation 4'e kıyasla büyük bir geliştirme olacağı kesin. Bu SSD, saniyede 50 - 100MB değil, saniyede 5,5GB okuyabiliyor. Bu, sürücünün sistemdeki 16GB GDDR6 RAM'i iki saniyede doldurabildiği anlamına geliyor.
Cerny, performansı sadece teraflop sayısına bakarak karşılaştırmanın "tehlikeli" olduğuna değinirken PS5'teki bir teraflopun PS4'teki bir terafloptan çok daha yüksek performans sunduğunu söyledi.
Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarının AMD donanımıyla nasıl bir performans sunacakları bizleri meraklandırmaya devam edecek.
Geriye Uyumluluk
Yayında PS5 oyunlarının PS4 ile uyumlu olacağı da dile getirildi ve en çok oynanan 100 oyunun "neredeyse tamamının" çıkış tarihinde oynanabilir durumda olacağı belirtildi. Cerny, gelecekte üretilecek tüm PS5'lerin geriye uyumluluğu koruyacağının da sözünü verdi ve PS3'teki gibi daha sonra çıkan bir sürümle uyumluluğun kaldırılmayacağını söyledi (Cerny burada PlayStation 3'ün başta PS2 oyunlarını desteklemesinden ve konsolun daha sonra üretilen sürümlerinde bu uyumluluğun kaldırılmasından bahsediyor). Bu, konsol çıktığı gün Fortnite, Apex Legends gibi oyunları muhtemelen oynayabileceğiniz anlamına geliyor.
Geriye uyumlulukta Microsoft'un daha avantajlı olduğunu söylemekte fayda var. Xbox Series X'in dört nesil Xbox oyununu çalıştıracağı biliniyor.
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