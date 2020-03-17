Sony'den Sürpriz PlayStation 5 Canlı Yayını

PlayStation'ın Avrupa ayağı tarafından paylaşılan sürpriz tweet'e göre 18 Mart'ta beklenen konsolun detaylarını gösteren bir canlı yayın yapılacak.
Canlı yayında PlayStation 5 baş sistem mimarı Mark Cerny konuşacak ve "PS5'in sistem mimarisine derinlemesine bir bakış ve (bu mimarinin) oyunların geleceğini nasıl şekillendireceği" sunulacak. Bunun ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse, etkinlikte Microsoft'un Xbox Series X tanıtımlarına bir karşılık vereceğini söyleyebiliriz.
Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5's system architecture and how it will shape the future of games.
Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv— PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 17, 2020
PS5'in aksine Microsoft'un konsolu Xbox Series X, resmi olarak duyurulmuş durumda. Bununla birlikte PlayStation 5'in tasarımını henüz resmi olarak görmeyeceğimiz anlaşılıyor. Firmanın tasarım konusunda hangi noktada olduğunu 18 Mart'taki canlı akış bizlere söyleyebilir.
Canlı yayın, 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19:00'da (veya 4pm GMT), PS etkinlikleri için alışılmış bir mekan olan PlayStation Blog üzerinden izlenebilecek.
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