Sony'den Sürpriz PlayStation 5 Canlı Yayını

Sony, yeni nesil konsolu hakkında derinlemesine bilgiler vereceği sürpriz canlı yayın etkinliğini resmi olarak duyurdu.

Sony'den Sürpriz PS5 Canlı Yayını

PlayStation'ın Avrupa ayağı tarafından paylaşılan sürpriz tweet'e göre 18 Mart'ta beklenen konsolun detaylarını gösteren bir canlı yayın yapılacak.

Canlı yayında PlayStation 5 baş sistem mimarı Mark Cerny konuşacak ve "PS5'in sistem mimarisine derinlemesine bir bakış ve (bu mimarinin) oyunların geleceğini nasıl şekillendireceği" sunulacak. Bunun ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse, etkinlikte Microsoft'un Xbox Series X tanıtımlarına bir karşılık vereceğini söyleyebiliriz.

PS5'in aksine Microsoft'un konsolu Xbox Series X, resmi olarak duyurulmuş durumda. Bununla birlikte PlayStation 5'in tasarımını henüz resmi olarak görmeyeceğimiz anlaşılıyor. Firmanın tasarım konusunda hangi noktada olduğunu 18 Mart'taki canlı akış bizlere söyleyebilir.

Canlı yayın, 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19:00'da (veya 4pm GMT), PS etkinlikleri için alışılmış bir mekan olan PlayStation Blog üzerinden izlenebilecek.

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