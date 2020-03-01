PS5'in Oyun Kolu Kablosuz Şarjı Destekleyebilir

Sony, beklenen konsolunun oyun kumandasına kablosuz şarj özelliği eklemek istiyor olabilir. En azından yeni patentler, böyle söylüyor.
SegmentNext web sitesinden Saqib Mansoor tarafından keşfedilen patent, "Bilgisayar oyunu kontrolcüsü için oyun kontrol düğmeleri olan kablosuz şarj adaptörü" başlığını taşıyor. Patent, şarj adaptörünün "bilgisayar oyun kontrolcüsüyle birleştiğini" ve kablosuz olarak şarj edilebildiğini anlatıyor. Patentin içerisinde DualShock oyun kumandasına benzeyen bir cihazın çizimleri de yer alıyor. Cihazın arkasında kablosuz şarj yüzeyine yerleştirmeye yarayan bir ek kısım bulunuyor.
PS5'in oyun koluna kablosuz şarj işlevinin eklenmesi, pilin bitmesi durumuyla çok daha az karşılaşmanız anlamına gelebilir. Ancak teknolojinin patentte görünmüş olması, bunun hemen PS5'te gerçeğe dönüşeceği anlamına gelmeyebilir. Firmaların hiç gerçekleşmeyen birçok patent aldığını da biliyoruz. İşlevin bir eklentiyle sunulması, isteğe bağlı bir işlev olarak sunulacağını gösteriyor olabilir.
Patentin PS5'e olan merakı artırması ise her şeyden daha muhtemel. Sony'nin yakın zamanda PlayStation 5 hakkında daha çok bilgi vermesini umuyoruz.
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