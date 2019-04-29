PlayStation 5 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Sony'nin uzunca bir süredir dedikodusu yapılan yeni oyun konsolu PlayStation 5, ne zaman satışa çıkacak? Önemli bir iddia geldi!

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Sony, PlayStation 4 oyun konsoluyla milyonlarca oyun severin yıllardır oyun dünyasında keyifle vakit geçirmesini sağlarken, bu ay itibariyle PlayStation 4 satışlarında 96 milyonu geride bırakmasıyla da bunun karşılığını alıyor. PlayStation 5 konuşulmaya devam ederken, PlayStation 4 satışları 100 milyonu geride bırakacağı kesin gibi. Zira gelen yeni iddiaya göre PlayStation 5, en erken 2020'nin ortasında raflarda olacak.

Wall Street Journal gazetesi çalışanı Takashi Mochizuki'nun Twitter paylaşımına göre, gelecek 12 ay boyunca yeni nesil bir PlayStation lansmanı olmayacak. Bu da 2020'nin ikinci yarısına tekabül ediyor.

Daha önce 2019'un sonunda piyasaya çıkacağı söylenen PlayStation 5 hakkında elbette kesin bir bilgi yok. Elbette geliştirildiği kesin. Fakat teknik özellikleri olsun, tanıtım tarihi olsun, henüz resmi bir bilgi paylaşılmış değil.

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