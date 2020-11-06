PlayStation 5 Oyunları Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor!

19 Kasım tarihinde Türkiye'de de satışa çıkacak olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in PlayStation Studios tarafından geliştirilen çıkış oyunları, Türkçe dil desteğine sahip olacak.