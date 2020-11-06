PlayStation 5 Oyunları Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor!

19 Kasım tarihinde Türkiye'de de satışa çıkacak olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in PlayStation Studios tarafından geliştirilen çıkış oyunları, Türkçe dil desteğine sahip olacak.

PlayStation 5 Oyunları Türkçe Desteğiyle Geliyor!

19 Kasım tarihinde Türkiye'de de satışa çıkacak olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in PlayStation Studios tarafından geliştirilen çıkış oyunları, Türkçe dil desteğine sahip olacak.

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve en çok satan PlayStation özel oyunun devamı niteliğinde olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales* ile Sumo Digital tarafından geliştirilen Sackboy: Büyük Macera oyunları, PlayStation 5 için Türkçe dublaj ve altyazı desteğiyle birlikte piyasaya çıkacak.

PlayStation konsoluna özel olarak üretilen Demon's Souls'un PlayStation 5 yeniden yapımı ile PS5 konsoluna yüklü olarak gelen Astro's Playroom oyunları da Türkçe altyazı seçeneğiyle birlikte geliyor.

Türkçe dil desteğine sahip olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Büyük Macera, Astro's Playroom ve Demon's Souls, PlayStation 5'in çıkış tarihi olan 19 Kasım'da konsol ile aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkacak. Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: Büyük Macera oyunlarının PlayStation 4 versiyonları da Türkçe dublaj ve altyazı desteğine sahip olacak.

* Türkçe dil paketinin indirilebilmesi için internet bağlantısı gerekmektedir.

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