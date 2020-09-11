PlayStation 5 Oyunlarının Kutuları Nasıl Görünecek? İşte Böyle...

PlayStation 5 için açıklanmış olan bazı özel oyunların kutu görselleri, kısa bir süre için de olsa internette göründü; hemen ardından ortadan kayboldu.

11 Eylül 2020 10:00

Levent Öztürk