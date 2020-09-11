PlayStation 5 Oyunlarının Kutuları Nasıl Görünecek? İşte Böyle...

PlayStation 5 için açıklanmış olan bazı özel oyunların kutu görselleri, kısa bir süre için de olsa internette göründü; hemen ardından ortadan kayboldu.

  • Levent Öztürk
PS5 özel oyunlarının kutu görselleri sızdı
Sony / From Software

PlayStation 5 oyunlarının pek çok kutu görseli, Amazon Avusturalya üzerinde ortaya çıktı ve bu da Sony'nin yeni nesil konsolu için çok yakın bir zamanda yeni bir açıklama yapacağına yönelik bir işaret olarak kabul ediliyor.

Demon's Souls remake'i, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All-Stars, Gran Turismo 7 ve Returnal için kutu görselleri, OlayStation 5 kutularının nasıl görüneceği hakkında da fikir veriyor.

Oyunların isimleri, şu anda Amazon Avusturalya üzerindeki listelerde bulunmuyor ve bu da kaldırılmış olduklarını gösteriyor. Ancak Twitter hesabı Nibel, görüntüleri hesabından yayınlamış durumda. 

Microsft Xbox Series S ve Xbox Series X için fiyat ve yayım tarihlerini kısa bir süre önce açıkladı ve pek çok kişi, Sony'den de benzer bir açıklamanın çok yakında olduğunu düşünüyor. Artık bunun mantıklı olduğu söylenebilir çünkü Microsoft şu noktada elindeki tüm kartları açmış durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Marvel's Avengers İncelemesi: Beklenen Oyunu A'dan Z'ye İnceledik
Uzaylılar Gerçekten Var mı? Büyük Uzaylı Arama Çalışması Sona Erdi
PlayStation 5 Oyunlarının Kutuları Nasıl Görünecek? İşte Böyle...
Android'e Yeni Bir Özellik Daha: "Verified Calls" Geliyor!
OPPO Watch Akıllı Saat Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

 

 