PlayStation 5 Oyunlarının Kutuları Nasıl Görünecek? İşte Böyle...

PlayStation 5 oyunlarının pek çok kutu görseli, Amazon Avusturalya üzerinde ortaya çıktı ve bu da Sony'nin yeni nesil konsolu için çok yakın bir zamanda yeni bir açıklama yapacağına yönelik bir işaret olarak kabul ediliyor.
Demon's Souls remake'i, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All-Stars, Gran Turismo 7 ve Returnal için kutu görselleri, OlayStation 5 kutularının nasıl görüneceği hakkında da fikir veriyor.
Some more #PS5 boxart has shown up on Amazon Australia (in some cases not finalized)https://t.co/QMHcaxxrvl pic.twitter.com/vFsS8Ttbr9— Nibel (@Nibellion) September 9, 2020
Oyunların isimleri, şu anda Amazon Avusturalya üzerindeki listelerde bulunmuyor ve bu da kaldırılmış olduklarını gösteriyor. Ancak Twitter hesabı Nibel, görüntüleri hesabından yayınlamış durumda.
Microsft Xbox Series S ve Xbox Series X için fiyat ve yayım tarihlerini kısa bir süre önce açıkladı ve pek çok kişi, Sony'den de benzer bir açıklamanın çok yakında olduğunu düşünüyor. Artık bunun mantıklı olduğu söylenebilir çünkü Microsoft şu noktada elindeki tüm kartları açmış durumda.
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