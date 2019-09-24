PlayStation 5 Pro Sürpriz Yapabilir!
Tüm gözler PlayStation 5 üzerindeyken ortaya atılan bu iddia, ilgiyi bir anda PlayStation 5'in üzerine çekti!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz yıl Sony başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni nesil bir PlayStation konsolunun geliştirilmekte olduğunu doğrulamıştı ve yeni konsolun baş mimarı Mark Cerny, o zamandan beri PlayStation 5 üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaktaydı.
Daha önceki konsol nesillerine bakarak, öncelikle standart bir PS5 cihazının tanıtılacağı, kısa bir süre sonra da inceltilmiş bir modelin sunulacağı, birkaç yıl sonra da bunları güçlendirilmiş bir "Pro" sürümünün takip edeceği tahmin edilebilir.
Ancak yeni bir söylenti, Sony'nin bu sefer süreci kısa tutacağı ve PlayStation 5 Pro'yu standart PS5 ile beraber sunacağını iddia ediyor.
Saygın Japon oyun gazetecisi Zenji Nishikawa YouTube kanalında bu yeni iddiayı ortaya attı ve normalde bu söylenti çok güvenilir sayılmayacak olsa da, Nishikawa, geçmişte PS4 Pro ve Switch Lite hakkında tahminlerinde haklı çıkmıştı.
Nishikawa'nın söylediğine göre PS5 Pro, temel PS5 konsolundan 100 - 150 dolar daha pahalı olacak. Haber, Sony'nin bu yaklaşımı için "üst seviye model için ilgiyi kabul ediyorlar ve oyunculara istediklerini neslin en başından itibaren sunmak istiyorlar" diyor.
PlayStation 5'in nasıl gözükeceğine dair pek bir fikrimiz bulunmuyor. Cerny, 8K TV desteği, üçüncü nesil Ryzen mimarisini temel alan 8 çekirdekli çipset, Radeon Navi serisini taban alan bir GPU, ışın takibi yeteneğine, SSD depolama sistemi ve PS4 oyunları ile geri uyumdan bahsediyor.
PlayStation 5'in 2020 ve 2021 arasında bir zaman diliminde tanıtılması bekleniyor.
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