PlayStation 5'te Samsung'un da İmzası Olabilir!

Sony'nin gelecek nesil oyun konsolu için heyecan oldukça artmış durumda. Her ne kadar daha PlayStation 5'in piyasaya çıkması için 1 sene kadar olsa da, yeni konsol hakkında heyecan dorukta. Şu ana kadar hakkında çok sayıda sızıntı ve haberle karşılaştığımız PlayStation 5, tanıtılana kadar da bu haberlerle gündemi meşgul etmeye devam edecek pek tabii. PS5 için yeni gelen haber ise, oyun konsolunun depolama birimine yönelik.
Güney Kore teknoloji devi Samsung, Tokyo'da düzenlenen Samsung SSD Forum 2019'a ev sahipliği yaptı ve etkinlikle elbette yeni SSD çözümleri üzerine konuştu. Yeni NVMe SSD'leri üzerinde çalıştığını söyleyen Samsung, sunumda oyun konusuna da özellikle vurgu yaptı.
SSD'lerin oyuncular ve oyun performansı için ne kadar önemli olduğunu verilerle sunumda anlatan Samsung, her ne kadar direkt olarak PlayStation 5'in adını kullanmasa da, slaytlarından birinde "2020 yılı oyun konsollarında SSD çağı olacak" şeklinde vurgu yapınca, akıllara elbette bir anda PS5 geldi. Samsung bu alanda olmak isteyebilir ve muhtemelen de iki şirket bir iş birliğine gidecek. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
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