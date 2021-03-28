PlayStation 5'in Yeni Oyunu Returnal'ın Yapımı Tamamlandı

PlayStation 5 için geliştirilen Returnal'ın yapımcısı Housemarque, bugün oyunun Gold Master diskini teslim ederek çıkışına bir adım daha yaklaşıldığını duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
Returnal'ın Yapımı Tamamlandı!

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