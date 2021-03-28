PlayStation 5'in Yeni Oyunu Returnal'ın Yapımı Tamamlandı

PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen ve PlayStation 5 'in piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oyun severler tarafından heyecanla beklenen Returnal, sonunda tamamlandı.
Housemarque tarafından geliştirilen ve yapımında Unreal Engine 4 grafik motorunun kullanıldığı Returnal, bizleri uzayın derinliklerine götürecek ve bunu çok yakında yapacak. Zira geliştirilen Returnal'ın yapımcısı Housemarque, bugün oyunun Gold Master diskini teslim ederek çıkışına bir adım daha yaklaşıldığını duyurdu.
Peki, Returnal nasıl bir oyun ve piyasaya çıktığında oyunculara nasıl bir macera sunacak?
Returnal Nedir?
Returnal'da, Astra adı verilen bir uzay araştırma birliğinin üyesi Selene, şekil değiştiren bir gezegene zorunlu iniş yapar. Bu gezegende tek başına mahsur kalan Selene, hayatta kalmak için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını araştırmak ve canını dişine takarak mücadele etmek zorundadır. Tekrar tekrar yenilir ve her öldüğünde yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.
Returnal'ın savaş sahnelerinde göz alıcı görsel efektlere ve mermilerin cehennem gibi havada uçuştuğu kapışmalara tanık olacaksınız. Her döngü size yeni kombinasyonlar sunacak. Bu sebeple her seferinde hayatta kalabilmek için sınırlarınızı zorlamanız ve farklı stratejiler belirlemeniz gerekecek.
Tekrar oynanabilirliği fazlasıyla yüksek olarak tasarlanan ve bu yönteme uygun şekilde değişen dünyasıyla Returnal, sizi üzerinizdeki ölü toprağını atarak her doğuşta yeni ve gelişen zorluklara karşı mücadele etmeye davet ediyor.
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