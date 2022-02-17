PlayStation 5'in Yenilenmiş Modeli PS5 Slim Ne Zaman Gelecek?

Sony'nin önümüzdeki dönemde bir PlayStation 5 Slim'i piyasaya süreceği konusunda herhangi bir şüphemiz yok; bu yalnızca bir zaman meselesi. Daha önce PlayStation 4 ve PlayStation 3'te de kasa yapılarında revizyona giden şirketin benzeri hamleyi PlayStation 5'te de tekrarlayacağı açık. Peki, bu ne zaman olacak ve PS5 Slim ne zaman tanıtılacak?
Bununla ilgili bugüne kadar çıkan söylentiler, PS5 Slim'in 2023 yılında ya da 2024 yılının başında çıkacağına yönelik. Elbette Sony'den gelen resmi bir bilgi şu an için yok. Fakat PlayStation 5'in 2020 yılında tanıtıldığını düşünürsek, bu zamanlama gayet uygun gibi görünüyor.
PlayStation 5 Slim'in nasıl görüneceğine ilişkin bir bilgi de şu an için bulunmuyor. Elbette daha kompakt boyutlarda olacağı aşikar. İnce konsollar şirketler için de maliyet düşürücü bir uygulama. Üretim maliyetleri düşmeye başladıkça bunun fiyata yansıması da olumlu olacaktır kanaatindeyiz. Tabii ki PlayStation 5 Slim'in piyasaya çıktığı zaman euro ve dolar kuru ne kadar olur, şimdiden kestirmesi güç.
Şu ana kadar gelen PlayStation 5 Slim sızıntılarına göre konsolun fiyatı orijinal PlayStation 5'ten 100 dolar daha ucuz olacak.
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