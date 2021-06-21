PlayStation'ın Ana Vatanı Japonya'da Xbox Sürprizi Yaşanıyor

Xbox Series X ve Xbox Series S, Sony'nin evi olan Japonya'da, Japon tüketiciler arasında yankı uyandırıyor gibi görünüyor. En azından Xbox'ın Asya bölgesi başkanı Jeremy Hinton'un söylediğine göre durum bu.
Xbox ilk çıkışından beri Japonya'da pek başarılı olamadı ve kötü sayılabilecek satış rakamlarına imza attı. Ancak Hinton, bölgenin artık "Xbox'ın dünya çapında en hızlı büyüyen pazarı" olduğunu ve stokların genellikle "birkaç dakika içinde" tükendiğini söylediğine göre artık bu durum değişmeye başladı.
IGN Japonya ile konuşan Hinton, geçmişte Xbox konsollarından kaçınan Japon tüketicilerden gelen yüksek satış rakamlarıyla geçen yıl "olağanüstü bir büyüme" gördüklerini söyledi.
Hinton, "Japonya'da talebin kesinlikle arttığına şüphe yok ve görebildiğim verilerde, konsolların gerçekten yüksek bir yüzdesinin geçmişte Xbox konsollarına hiç sahip olmamış kişiler tarafından satın alındığını görüyorum" dedi. Ayrıca Hinton, Microsoft için cesaret verici bir diğer haberle, geçmişte bir Xbox konsolu almış olanların şimdi Series X ve Series S'e geçtiğini açıkladı.
Hinton, "Ve konsol satın alan tüketicilerin bir sonraki segmenti, Japonya'da bizim için oldukça başarılı bir nesil olan Xbox 360'tan yükseltme yapıyor" dedi. "Yani yeni insanlara ulaşmamız açısından güçlü öncü göstergeler görüyoruz. Talep kesinlikle daha yüksek, stokların dakikalar içinde tükendiğini görüyoruz."
Hinton "ince beyaz kutunun" Xbox Series X'e kıyasla daha fazla talep gördüğünü de söylüyor. Bu da Xbox Series S'in Japon tüketiciler arasında daha fazla karşılık bulduğunu gösteriyor.
Hinton ayrıca, "Ekosistemimizde şu anda tarihimizin herhangi bir noktasında sahip olmadığımız kadar çok Japon geliştiriciler tarafından oluşturulan içerik var. Sanırım Japonya'da daha önce hiç olmadığı kadar bağımsız geliştiricilerle geliştirme kitimiz var ve Japonya'da çok fazla yetenek ve büyüyen bir bağımsız sahne var" diyor.
Kısacası Microsoft, yeni konsollarının Japonya'da ilgi görmesinden son derece memnun görünüyor. Ayrıca daha fazla Japon yeteneği Xbox için geliştirmeye teşvik etmek için çok çalışıyor. Yakuza oyunları, Dragon Quest, Final Fantasy ve Scarlett Nexus gibi yakında çıkacak oyunlar, Japon geliştirici desteği söz konusu olduğunda Xbox'ın doğru yolda olduğunu gösteriyor – firmanın artık bu momentumu sürdürmeye devam etmesi gerekiyor.
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