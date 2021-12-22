Playstore'daki 2021'in en popüler oyunları belli oldu!

Playstore, 2021'i geride bırakırken ülkemizdeki oyunseverlerin bu yıl en çok ilgi gösterdiği oyunları açıkladı. En çok aksiyon, spor ve FPS (First Person Shooter) kategorilerindeki oyunlar tercih edildi.
Resident Evil Village Zirvede
25 yıllık Resident Evil serisinin, Mayıs ayında piyasaya çıkan sekizinci oyunu Resident Evil Village, 2021'in en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer aldı. Yılın son aylarında atağa geçen korku türündeki oyun, eFootball PES 2021'i geride bırakarak zirveye yerleşti.
eFootball PES 2021
Playstore'da en çok satın alınan ikinci oyun, bu yıl köklü bir değişikliğe giden Pro Evolution Soccer'ın yenilenmiş hâli eFootball PES 2021 oldu.
Futbol oyunları türüne damgasını vuran Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu, PES 2020'nin baştan aşağı yenilenmiş hâlini içeriyor. İsmiyle e-spora atıfta bulunan eFootball PES 2021, aralarında Türkiye Süper Lig'in de bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ligini lisanslı olarak oyunseverlere sunuyor.
God of War PC İçin Heyecanlı Bekleyiş
PlayStation platformunun ve oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan God of War nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor. 14 Ocak 2022'de PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan God of War, ön satışlarıyla listeye üçüncü sıradan girdi.
PC sürümünde grafik geliştirmeleri, 4K çözünürlük ve ultra geniş ekran desteği, sınırsız FPS değerleri gibi yeniliklerin olacağı oyun, Türkçe altyazı seçeneği de sunacak olmasıyla Türkiye'deki oyuncuları sevindirdi.
Fifa 21
Futbol oyunları arasında tartışılmaz bir yeri olan FIFA serisinin, 2020-21 sezonlarını kapsayan oyunu FIFA 21, listede dördüncü sırada yer aldı. Oyunculara arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla 5'e 5'lik maçlar yapma imkânını veren VOLTA FOOTBALL gibi yeni oyun modlarının yanında, sevilen FUT ve Kariyer modlarını da barındıran FIFA 21, bu yıl da futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği oyunlardan biri oldu.
Deathloop
Eylül ayında piyasaya çıkan Deathloop ise, Playstore'da 2021'in en çok oynanan beşinci oyunu oldu. Aksiyon yüklü bir FPS oyunu olan Deathloop, etkileyici sanat tasarımı, sıradışı oynanışı, derinlikli karakterleri ve ilgi çekici hikâyesiyle şimdiden oyunseverlerin gönlünde sağlam bir yer edindi.
2021'de Playstore'da En Çok Satılan 10 Oyun
2021 yılında oyun tutkunlarının Playstore'da en çok satın aldığı 10 oyun şöyle:
- Resident Evil Village
- eFootball PES 2021
- God of War (PC)
- FIFA 21
- DEATHLOOP
- Assassin's Creed Valhalla
- Back 4 Blood
- NBA 2K21 / NBA 2K22
- World War Z: Aftermath
- Mount & Blade II: Bannerlord
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın