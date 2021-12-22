Playstore'daki 2021'in en popüler oyunları belli oldu!

Playstore'da, 2021 yılının en popüler oyunları listesi açıklandı. Zirvede Resident Evil Village yer alıyor. İkinci ve üçüncü sırada ise eFootball PES 2021 ve God of War PC versiyonu var.

Playstore'daki 2021'in en popüler oyunları belli oldu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

Dualsense PC oyuncuları için hazır!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Yerli Aşımız Turkovac İçin Acil Kullanım İzni Verildi; Seri Üretim Başladı!
Canlı Yayın Kraliçesi Viya Her Şeyi Satabiliyordu; Şimdi Rekor Ceza Aldı!
realme C21Y Piyasaya Sürülüyor! İşte Özellikleri!
Steve Ballmer, Cortana'nın İsmini Cortana Olmasını İstemiyormuş!
HONOR, Heyecan Verici Yeni Ürünlerini Tanıttı!

 

 