Plüton'un gezegenlik tartışması sürüyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim