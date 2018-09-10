Plüton'un gezegenlik tartışması sürüyor!

Plüton'un gezegen olup olmadığına yönelik bilimsel tartışmalar yeni bir boyut kazandı!

Plüton'un gezegenlik tartışması sürüyor!

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