Plüton'un gezegenlik tartışması sürüyor!
Plüton'un gezegen olup olmadığına yönelik bilimsel tartışmalar yeni bir boyut kazandı!
Ölümsüz gibi gözüken kozmik bir tartışma, tekrar gündemde. Bazı astronomlar, Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 2006'da gezegen tanımını sıkılaştırmasından ve Plüton'u cüce gezegen statüsüne indirgemesinden beri tartışmaya devam ediyorlar.
En son tartışma, IAU'nun yanlış karar verdiğini söyleyen Central Florida gezegen bilimcisi Philip Metzger tarafından yürütülen bir çalışmayla alevlendi.
IAU, gezegeni şöyle tanımlıyor: "(a) Güneş'in etrafında yörüngede bulunan bir göksel kütle olması, (b) kendi yerçekimini sağlamak üzere katı kütle kuvvetlerinin üstesinden gelmek için yeterli kütleye sahip olması, böylece hidrostatik bir denge (neredeyse yuvarlak) şekline kavuşması ve (c) yörüngesinin çevresini temizlemiş olması. "
Plüton ilk iki durumu karşılıyor, fakat üçüncüsünü başarmış değil, çünkü güneş sisteminin buz gibi cisimlerle dolu bir bölgesi olan Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. Ancak Metzger, üçüncü şartın geçerli olmadığını savunuyor.
Metzger, bir gezegenin yörüngesini temizlemesini gerektiğine yönelik araştırma literatüründe destek bulunmadığını söylüyor. 200 yıldan fazla süren yayınları incelediğinde bir gezegeni sınıflandırmak için bu şartı kullanan 1802 yılından tek yayın bulduğunu ve bu yayının artık çürütülmüş bir akıl yürütmeye dayandığını söylüyor.
Metzger, Plüton'u "güneş sistemimizdeki ikinci en karmaşık, ilginç gezegen" olarak tanımlıyor ve IAU tanımını "özensiz" olarak adlandırıyor. Bunun yerine, gezegenlerin yerçekiminin küresel olmalarına izin verecek kadar büyük olmasına dayanarak sınıflandırılması gerektiğini öne sürüyor.
Metzger, Plüton'un uydularına ve karmaşık jeolojisine ve atmosferine işaret ediyor ve "Mars'tan daha dinamik ve canlı" olduğunu söylüyor.
Bu, bilim adamlarının IAU'nun gezegen tanımını ilk sorgulaması değil. NASA'nın Plüton'un yakın bir incelemesine rehberlik eden uzay aracı Yeni Ufuklar ekibi, 2017'de gezegenler için radikal bir yeni tanım önerdi. Bu teklif, Plüton'u gezegen statüsüne döndürmenin yanı sıra, bazı uyduları ve diğer güneş sistemi cisimlerini de gezegenler olarak niteliyor.
IAU basın sorumlusu Lars Lindberg Christensen, CNET'e Plüton'un sınıflamasını yeniden gözden geçirme önerisinde bulunulmadığını söyledi. Ancak "Yine de bu konuları tartışmak iyi ve sağlıklı" diyor.
Asteroitlerin bilimsel literatürdeki gezegenlerden farklı olarak nasıl sınıflandırıldığına odaklanan Metzger önderliğindeki çalışma, bu hafta online olarak Icarus dergisinde yayınlandı.
Levent Öztürk
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