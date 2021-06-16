POCO F3 İçin Çok Özel Bir Kampanya

Türkiye'de satışa çıktığından bu yana büyük beğeni toplayan POCO F3 için hazırlanan kampanya kapsamında 21 Haziran'a kadar mi.com, N11, Hepsiburada, Trendyol ve Xiaomi Store'lardan satın alınacak ürünlerin yanında Mi Watch Lite hediye edilecek*. Güçlü performansı ve sunduğu eğlence deneyimiyle dikkat çeken POCO F3'e 5.399 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
POCO F3 Özellikleri Neler?
Snapdragon 870 5G* Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, sektördeki en yüksek saat hızlarından biri olan 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm® Kryo™ 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm® Adreno™ 650 GPU ile birlikte mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos® ses** özellikleriyle donatıldı. Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu ve sayısız yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olan cihaz 4.520 mAh (typ) pili ve Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi sayesinde yıldırım hızında şarj olabiliyor. Kutudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile model sadece 52 dakikada %100 şarj edilebiliyor.
Saat kasası için 3 renk seçeneği, kordon için 5 renk seçeneği, 120'den fazla temalı saat arayüzü ve saat arayüzü işlev özelleştirmesi ile hem estetik görmeyi hem de hayatı kolaylaştırmayı sağlayan Mi Watch Lite, 1.4" TFT renkli dokunmatik ekrana sahiptir. 11 egzersiz moduyla özel hedefler belirlemeyi sağlayan cihaz 50 metre derinliğe kadar su geçirmiyor. GPS+GLONASS konumlandırma ve birden fazla akıllı sensör ile saat, yörünge, hız, mesafe ve yakılan kaloriler doğrudan gözlemlenebiliyor.
* Kampanya stoklarla sınırlıdır.
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