Pokémon Company International 2022'de Türkiye'ye Açılıyor

The Pokémon Company International, Türkiye pazarında önemli bir açılım gerçekleştiriyor. Dünyanın en başarılı eğlence markalarından birini yeni kitlelere ulaştırma amacı taşıyan bu açılım, beşe beş takım tabanlı savaş oyunu olan Pokémon UNITE'da 2022 Ocak ve uzun yıllardır Pokémon severlere keyifli anlar yaşatan Pokémon GO'da 2022 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak Türkçe dil desteğinin eklenmesiyle başlıyor.

Pokémon 2022'de Türkiye'ye Açılıyor

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