Pokémon Company International 2022'de Türkiye'ye Açılıyor

Nintendo Switch sistemleri ve mobil cihazlar için TiMi Studio Group ortaklığıyla geliştirilen Pokémon UNITE'a Türkçe dil desteği geliyor. Dil desteği, oynaması ücretsiz olan bu rekabetçi, takım bazlı oyunun heyecanını daha fazla oyuncunun deneyimleyebilmesine olanak tanıyor. 2021'de 50 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaşan Pokémon UNITE, önümüzdeki yıl da yeni oynanabilir Pokémon'lar, mevsimlik etkinlikler, özelleştirilebilir yeni Eğitmen kostümleri ve çok daha fazlasıyla desteklenmeye devam edecek.
Pokémon UNITE'a ek olarak, The Pokémon Company International, Şubat 2022'den itibaren Pokémon GO'ya da Türkçe dil desteği ekleniyor. The Pokémon Company, Nintendo ve Niantic ortaklığıyla geliştirilen popüler mobil oyun, Pokémon hayranlarını çevrelerini keşfetmeye teşvik ediyor. Eğitmenler, Pokémon GO'da bir yandan yeni yerler keşfederken diğer yandan Pokémon yakalayabiliyor, yumurta çatlatabiliyor, takas yapabiliyor, birbirleriyle karşılıklı maç yapabiliyor, sürükleyici etkinliklere dahil olabiliyor, görevler yapabiliyor ve daha pek çok farklı deneyim yaşayabiliyorlar.
Firmanın Kıdemli Pazarlama Müdürü Peter Murphy, The Pokémon Company International'ın yeni açılımından duyduğu heyecanı "Bugünden başlayarak Pokémon markasını Türkiye'ye açmaktan; dünyaca bilinen, sevilen Pokémon karakterlerini ve dünyasını hayranlarımıza her zamankinden daha erişilebilir kılmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Pokémon markasını dünyanın dört bir yanına taşıma hedefimize bugün de yeni bir pazara açılarak devam ediyoruz. Bu sayede hem Pokémon dünyasını daha önce deneyimlemiş hem de bu dünyaya ilk kez adım atacak yeni hayranlarımıza ulaşma şansı elde edeceğiz. Bu açılımın yaratacağı yeni fırsatlar için son derece heyecanlıyız. Yeni gelişmelerin yanı sıra 2022 ve sonrasında çıkacak ürünlerimizi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." sözleriyle dile getirdi.
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