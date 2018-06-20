Pokemon Go en sonunda istenenlere kavuşuyor..
Pokemon Go, en sonunda istenilen özellikleri sunmaya başlıyor!
Oyuncuları her şeyi yakalamaya davet etme ile geçen iki yılın sonrasında Pokemon Go, artık bu yakalananları takas etme seçeneğini de sunacak. Niantic tarafından duyurulan yeni takas ve arkadaş listesi özellikleri, önümüzdeki haftalar içerisinde oyuna eklenecek.
Bu özelliklerin ilk sunulacak olanı arkadaş listesi olacak ve sadece birkaç gün içerisinde ortaya çıkması bekleniyor. Bir başka eğitmeni arkadaş listesine eklemek ise biri ile eğitmen kodunu değişmek, bir arkadaşlık isteği göndermek ve cevaplamalarını beklemek kadar kolay olacak.
Önümüzdeki haftalarda takas özelliği sunulduğunda ise, bir başka eğitmen ile Pokemon değişimi yapabilmek için öncelikle arkadaş olmanız gerekecek. Ayrıca her ikinizin de Seviye 10 üzerinde ve birbirinize 100 metreden yakın olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra bir miktar Stardust da ödemeniz gerekecek.
Bireysel olarak eğitmen seviyenizin üzerinde ise eklediğiniz kişiler ile arkadaşlık seviyeleriniz yer alacak. Bu seviyeler "iyi"den başlayarak "mükemmel"e ve "ultra"dan "en iyi" seviyelerine kadar ilerliyorlar. Arkadaşlık seviyeleri, beraber saldırılara veya "gym" (salon) mücadelelerine katılarak yükseltilebiliyorlar ancak yüksek seviyelere ulaşmanın haftalar hatta aylar alacağı söyleniyor.
Bir oyuncu ile arkadaşlık seviyeniz ne kadar yüksekse, o oyuncu ile takas için ödemeniz gereken Stardust miktarı da azalacak. Bunun yanı sıra, salon mücadelelerine beraber katıldığınızda çeşitli bonuslar kazanacaksınız.
Ayrıca parlak veya efsanevi Pokemonlar ve karşı tarafın daha önce yakalamadığı Pokemonların takası için de yüksek arkadaşlık seviyeleri gerekecek. Bu takaslar "Özel Takas" olarak tanımlanabilecek ve günde sadece bir kere yapılabilecek. Fırsatçı kişilerin yabancılarla buluşup nadir Pokemonlarını satmalarını engellemek için bu sınırlamanın mantıklı olduğu söylenebilir.
Arkadaşlar için sunulan son yeni özellik ise hediye gönderimi olacak. PokeStop'larda çeviri ödüllerinin arasında bazen hediye paketleri yer alacak ve bunları arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Bu paketler genellikle standart oyun içi eşyalarını bulundursa da, bazı Alolan formundaki Pokemonlar için özel bir ev olacak olan yeni 7km yumurtasını da barındıracak...
Levent Öztürk
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