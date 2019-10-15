Poptel V9 4G: Geçmişi Özleyenlere Yeni Sürpriz
Masanızda duran sabit hatlı telefonları özleyenler... Bu cihaz size istediğinizi, hem de yeni teknoloji ile birlikte sunuyor!
- Levent Öztürk
Eğer eski masa telefonlarını özleyen ama teknolojiden de vaz geçemeyen biri iseniz, Poptel V9 4G tam olarak aradığınız cihaz olabilir. Gearbest üzerinde yaklaşık 170 dolara satılan bu cihaz, ahizesi ve ana ünitesi arasında bir kablo bulunmayan, modern özelliklere sahip klasik bir masa telefonu gibi gözüküyor. Ana ünitede SIM kart girişi var ve 4G desteği bulunuyor. Bu noktada cihaz, bluetooth ahizeli bir Android tablet gibi görünüyor. Başka bir deyiş ile bu cihaz ile sabit bir telefon hattına ihtiyaç duymuyorsunuz. Ayrıca cihazın özelliklerinin geri kalanının da kötü olduğunu söylemek mümkün değil: Spreadtrum quad-core CPU, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 5 megapiksel ön kamera (tabii ki arka kamera bulunmuyor), 8 inçlik 1280 x 800 piksel dokunmatik ekran, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ve 1.800mAh batarya.
Android 8.1 ile çalışmasından dolayı kullanıcılar Poptel V9'a istedikleri herhangi bir iletişim uygulamasını indirip yükleyebiliyor. Buna WhatsApp da dahil...
Cihazın arkasındaki ayaklık katlanabiliyor ancak çıkartılamıyor ve Bluetooth ahize, dört fiziksel tuşa sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Bunların yanı sıra bir microSD kart okuyucu, eller serbest kullanım için bir hoparlör ve bir kulaklık girişi ile de ihtiyacınız olabilecek diğer seçenekler. Ancak bir RJ11 girişi bulunmuyor ve bu da karasal hattınızı bu cihaza bağlayamayacağınız anlamına geliyor...
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