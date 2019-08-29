Popüler PDF Uygulaması, Android'e Zararlı Yükleyebiliyor!
Play Store'daki popüler PDF uygulamasının telefonunuzun kontrolünü internet haydutlarına teslim ettiği ortaya çıktı!
Google Play Store'daki bir PDF uygulamasından çıkan zararlı, mağazaya gözü kapalı güvenmenin doğru olmadığını bizlere bir defa daha hatırlattı.
The Register'a göre popüler uygulama CamScanner ile gelen ve arka planda sessizce çalışan zararlı, Kaspersky araştırmacıları tarafından keşfedildi. Necro.n olarak bilinen trojan, firmaya göre muhtemelen yasal bir reklam paketi olarak kendini kamufle ediyor. Bu nedenle CamScanner'ın geliştiricilerinin olup bitenlerden haberi olmayabilir.
Necro.n'nin kendisi, zararlı yazılım içermiyor ancak dolandırıcıların cihaza istediği uygulamayı yüklemesine izin veriyor. Buna sizi rahatsız edebilecek şirketlerin reklamlarını gösteren yazılımlar veya korsan paralı üyelikler dahil.
İnternetin karanlık yanının sizi de içine almasını istemiyorsanız, Play Store'dan uygulama yüklerken iki kez düşünmenizde fayda var. Google, uygulamaları kontrol etse de bu konuda kusursuz olmaktan çok uzak. Daha endişe verici olan ise telefonların onlarca, hatta yüzlerce uygulamayla gelmesi ve sadece birindeki sorunun tüm cihazınızı dolandırıcılara teslim edebilmesi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın