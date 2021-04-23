Popüler Web Siteleri, Google'ın Gereksinimleri Nedeniyle "İşkence Çekiyor"

Yeni bir SEO araştırması, en popüler web sitelerinin çoğunun Google'ın "iyi" bir sayfa deneyimi için koyduğu minimum gereksinim kurallarını zar zor karşıladığını gösteriyor. Searchmetrics verilerine göre mobil aramalarda %90, masaüstü aramalarda %96 sonuç, Google'ın üç Core Web Vitals kullanılabilirlik sınırının altında kalıyor. Searchmetrics'in tahmini, Core Web Vitals güncellemesinin Google arama sonuçlarında büyük bir negatif etkiye neden olacağı yönünde.
Google puanlama verileri
Çalışma kapsamında, ABD, İngiltere ve Almanya'daki en iyi 20 Google sonucunda yer alan iki milyondan fazla web sayfasını tarandı. Searchmetrics'in verileri, üst sıralarda yer alan web sayfaları ile Core Web Vitals ölçümlerinde iyi performans gösteren web sayfaları arasında zaten pozitif bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Bunların arasındaki tek istisna, Google'a ait olan YouTube sitesi. Yükleme hıı düşük olmasına rağmen YouTube her zaman en üst sıralarda yer alıyor.
Searchmetrics'in Kurucusu ve yöneticisi Marcus Tober "Google Core Web Vitals güncellemesi, pek çok yönden, kullanıcı beklentilerini tam olarak karşılamayan web sitelerini elemek için düşünüldü. Web sitesi sahiplerine, kullanıcıları ilk sıraya koymamanın sıralamalar üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine dair açık bir mesaj veriliyor" diyor ve ekliyor: "İlk bulgularımız, çoğu web sitesinin kullanılabilirliklerini üst seviyeye çıkarması için yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor. Ve elbette, Google sıralamaları olumlu bir ticari etkiye sahip olacağından dolayı e-ticaret ve diğer kuruluşların, iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya önem vermesi gerekiyor."
Google'ın Core Web Vitals puanlaması bir sayfanın ne kadar hızlı yüklendiğini, ne kadar iyi yanıt verdiğini ve görsel olarak ne kadar stabil olduğunu hesaba katıyor. Çalışmada vurgulanan faktörlerle bağlantılı olarak, Core Web Vitals, WordPress ve Wix gibi web sitesi oluşturucu şablonlar kullanılarak oluşturulan web sayfalarındaki gereksiz kodları da cezalandırıyor.
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