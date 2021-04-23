Popüler Web Siteleri, Google'ın Gereksinimleri Nedeniyle "İşkence Çekiyor"

Google aramalarında büyük bir değişiklik yaşanmak üzere. Core Web Vitals güncellemesi bazı sitelere hiç iyi gelmeyecek gibi görünüyor...

Popüler sitelere Google işkencesi

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Popüler Web Siteleri, Google'ın Gereksinimleri Nedeniyle "İşkence Çekiyor"

 

 