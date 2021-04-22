Vurgun iddiasıyla soruşturma açıldı, Thodex'ten saatler sonra ilk açıklama

Türkiye kripto para dünyası bugün büyük dolandırıcılık iddiasını konuşuyor. Şirketin twitter'dan yaptığı son açıklama 4-5 günlük bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu yönünde. Ancak bugün basına yansıyan iddialar bir hayli farklı... 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Arnavutluk'a gittiği belirtilen Özer ise saatler sonra twitter hesabından bir açıklama yaptı. MASAK'ın ise dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyduğu duyuruldu.
İşte gün boyu yaşananlar:
AA'nın bugün geçtiği habere göre Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu belirtildi.
Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.
Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in (20 Nisan) saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;
"Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi. Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası."
Sosyal Medya Hesaplarını Kapattı
Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre ise 2017 yılında kurulan Thodex'in son dönemde ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında 17 Nisan Cumartesi günü oldukça dikkat çekici. 17 Nisan günü 1 milyar 334 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam son 3 aylık dönemde Thodex'te bir günde gerçekleşen açık ara en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmiş.
Üye Toplamak İçin 2 Milyon DogeCoin Dağıtacağını Duyurdu
Habere göre Thodex geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını da şu ifadelerle duyurmuş: "THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin'den 150'si senin olsun."
Thodex'in Hesaplarından Paylaşılan Açıklamalar
Thodex'in sosyal medya hesabında ise 19 Nisan'da "Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz... Anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajı paylaşılmış.
20 Nisan'da İkinci Açıklama
20 Nisan'da ise "Önemli Bilgilendirme" başlığı ile "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız" açıklaması yapılmıştı.
Thodex'ten Son Tweet
Ancak sistem devreye girmeyince 21 Nisan'da ise Thodex'ten yine "Önemli Bilgilendirme" başlığıyla şu son açıklama yapılmış.
"İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır... Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz."
ŞİRKETİN KURUCUSU TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan gelişmelerin ardından Thodex'in twitter hesabından Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer'in açıklaması paylaşıldı. Açıklamada iddialar reddedilerek, "Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" denildi.
ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/3aBeJjFSYQ— THODEX (@thodexofficial) April 22, 2021
Açıklamada, "Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur" denildi, 2 milyar dolarlık dolandırıcılık iddiası reddedildi. Açıklamada, "Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000'e yakın kullanıcımızın sadece 30.000'e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" denildi.
"Bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır" denilen açıklamada, Özer birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğini iddia etti.
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