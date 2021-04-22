Vurgun iddiasıyla soruşturma açıldı, Thodex'ten saatler sonra ilk açıklama

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. Bugün basına yansıyan haberlere göre platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. AA'nın haberine göre ise kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı. Saatler sonra ise Thodex'in twitter hesabından yurtdışında olan şirket kurucusunun açıklaması yayınlandı.