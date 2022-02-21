Porsche Bisiklet İşini Sevdi: Otomobil Devinden Bir Satın Alma Daha...

Görünene göre Porsche, yakında uygun fiyatlarla yeni bir süper hafif e-bisiklet serisini piyasaya sürebilir. Otomotiv devi, e-bisikletler konusunda oldukça ciddi gözüküyor. Porsche, Aralık ayında üst seviye elektrikli bisiklet üreticisi Greyp'in çoğunluk hissesini satın aldı ve şimdi de e-bisiklet motor sistemi üreticisi Fauza'dan büyük bir hisse aldı.
AutoFutures'ın bildirdiği üzere, Fauza'nın en bilinen etkinliği yeni bir hafif e-bisiklet kategorisi oluşturması ve motor sistemleri şu anda Bottecchia, Corratec ve Carirn'in yanı sıra Canyon ve Fuji gibi büyük isimler tarafından kullanılıyor.
Porsche'nin tasarım uzmanlığının eklenmesiyle, sunulacak bir sonraki iki tekerlekli araç, şu ana kadar sunulanların en hafiflerinden biri olabilir ve karbon fiber kullanımıyla 10 kg'ın çok altında bir ağırlığa kadar inebilir.
Her ne kadar büyük oranda süper arabalarıyla tanınsa da, Porsche elektrikli bisiklet dünyasına yabancı değil. Geçtiğimiz yıl, Porsche Taycan Cross Turismo'nun lansmanına denk gelen bir çift e-bisiklet piyasaya sürmüştü. eBike Sport ve eBike Cross, benzer aerodinamik çizgileri ve renk seçenekleriyle otomobil tasarımlarını andırıyordu.
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu araçlar oldukça dikkat çeken fiyat etiketlerine sahipti. Sport, yaklaşık 13.000 dolar, Cross ise yaklaşık 10.000 dolar değerindeydi.
Fauza'nın motor sistemleri Fuji E Jari gibi nispeten mütevazı bazı motosikletlerde kullanılsa da, ağırlığını azaltmak için gereken mühendislik nedeniyle süper hafif bir Porsche yol bisikletinin Sport ve Cross'tan bile daha pahalı olması beklenebilir.
Çoğu kişi asla Porsche veya Lamborghini rozeti taşıyan bir e-bisiklete binemeyecek olsa da, süper otomobil markalarının bu alana adım atıyor olmasının genel olarak iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz...
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