Microsoft, Windows 10 Güncellemeleri İçin "Yeni Bir Şeyler" Deniyor

Microsoft, belirli özellikleri Windows 10 kullanıcılarına sunmanın yeni bir yolunu test ediyor ve bazı işlevler, 2 adet yıllık büyük işletim sistemi güncellemelerinin (genellikle her yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor) dışında ayrı güncellemelerle sunulacak şekilde ayarlanıyor.
Bu tek paket dağıtımlarına Windows Özellik Deneyim Paketleri (Windows Feature Experience Packs) adı verilecek ve Microsoft, beta kanalındaki Windows 10 test kullanıcılarına ilk paketi kısa süre önce yayınladı bile.
Windows Özellik Deneyimi Paketi 120.2212.1070.0 olarak adlandırılan yeni güncelleme, yalnızca küçük farklılıklar getiriyor ve değişikliklerin kendisiyle ilgili olduğu kadar teslim yönteminin giriş ve çıkışlarını da test etmeyi hedeflediği düşünülüyor.
Windows Insider Programının kıdemli program yöneticisi Brandon LeBlanc, "Windows Özellik Deneyimi Paketi aracılığıyla, artık işletim sisteminden bağımsız olarak geliştirilen belirli özellikleri ve deneyimleri iyileştirebileceğiz. Şu anda, yalnızca sınırlı sayıda özellik geliştiriliyor. Bu yüzden, çok kapsamlı başlıyoruz" diyor.
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