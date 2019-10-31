PowerToys 0.12 Toplu Yeniden Adlandırma İşleviyle Geldi
Microsoft'un yeniden dirilttiği PowerToys, yeni sürümüyle bir "toplu yeniden adlandıma işlevi" kazandı!
Microsoft, üzerinde çalıştığı PowerToys paketi için yeni bir işlevi duyurdu. Yeni araç PowerRename adıyla karşımıza çıkıyor ve dosyaları toplu halde yeniden adlandırmayı kolaylaştırıyor.
Araç, birçok metin düzenleyicisinde bulunan basit "bul ve değiştir" işlevlerini kullanarak dosyaları yeniden adlandırmanıza olanak tanıyor. Yaptığınız değişiklikleri beğenmezseniz, geri alabiliyorsunuz. Yani her şeyi berbat etmekten korkmanıza gerek yok.
Windows'un Dosya Gezgini'nin basit bir toplu yeniden adlandırma işlevi sunduğunu hatırlatalım. Dosya Gezgini'nde dosyaları seçip, yalnızca birinin adını değiştirerek toplu değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ancak elbette bu işlev, yeni PowerToys işlevi kadar güçlü değil.
Bir Başka Yenilik Daha: FancyZones
FancyZones, uygulamalarınızı "iş akışınız için verimli düzenlere yerleştirmenize" izin veriyor. Çoklu monitörleri desteklemeye başlayan işlevin klavye kısayolu, artık değiştirilebiliyor.
Son olarak Microsoft, PowerToys'a koyu mod desteği de ekledi. Bu işlev, uygulamanın ayarlar ekranında ve ShortcutGuide içerisinde bulunuyor.
Açık kaynaklı PowerToys'u denemek istiyorsanız, projenin GitHub sayfasına göz atabilirsiniz.
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