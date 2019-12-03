Project Cars'ın Artık Yeni Bir Sahibi Var!

Oyun dünyasında taşlar, önemli bir satın alma haberiyle birlikte yine yerinden oynuyor!

  • Levent Öztürk
Project Cars'ın Artık Yeni Bir Sahibi Var!
Slightly Mad Studios

Yayımcı Codemasters, Project Cars serisinin geliştirici Slightly Mad Studios'u (GamesIndustry.biz'in söylediğine göre 30 milyon dolar karşılığında) satın alacağını açıkladı.

Slightly Mad Studios, ilk Project Cars oyununu 2015 yılında sunmuştu. 2017 yılında Project Cars 2 ile ikinci bir oyun daha piyasaya sürüldü. Project Cars 3 ve mobil oyun Project Cars Go ise, belirli bir yayım tarihi olmasa da duyurulmuş durumda.

Stüdyoyu satın alan Codemasters, bir başka İngiliz firması. Codemasters'ın genel olarak yarış oyunlarına odaklandığı ve portföyünde Colin McRae Rally serisi, F1 serisi, Micro Machines serisi ve Dizzy serisi gibi isimlerin olduğu düşünülürse, bu satın alımın mantıklı olduğu söylenebilir. Ancak bazı hayranlar, Project Cars oyunlarının oldukça gerçekçi simülasyonlarının satım alım sonrasında Grid gibi diğer Codemasters oyunlarında olduğu gibi hafifleyeceğinden şüphe duyduklarını belirtiyorlar.

150 Slightly Mad çalışanının tamamı, anlaşma ile Codemasters'a geçecek.

Codemasters ve Slightly Mad birlikteliği, Project Cars 3 ve Project Cars Go üzerinde çalışmaya devam edecek. Bunun yanı sıra, henüz isimlendirilmemiş ancak Fast and Furious markasına bağlı olacağı söylentilerinin bulunduğu bir oyun da söz konusu olabilir.

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