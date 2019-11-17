Project Scarlett, Diğer Konsolların Sonu mu Olacak?

X019 etkinliğinde Xbox Project Scarlett haberleri için heyecanlı bir bekleyiş vardı. Sonuç olarak Microsoft, daha önce yayım tarihi aralığı da dahil olmak üzere bir sonraki nesil konsolu hakkında şimdiden bazı bilgileri sunmuştu. Bu yüzden de Xbox'ın yıllık etkinliğinin tam tanıtım için oldukça iyi bir fırsat olacağı rahatlıkla söylenebilirdi.
Ancak X019'da Xbox Project Scarlett'tan neredeyse hiç bahsedilmedi ve bunun yerine yeni IP'ler, Project xCloud güncellemeleri ve Xbox'ın "Black Friday" teklifleri üzerine konuşuldu. Her ne kadar yeni nesil haberleri konusunda bir hayal kırıklığı yaşanmış olsa da, Microsoft Game Studios'un lideri Matt Booty, gelecekte bekleyebileceğimiz pek çok şeyin olduğunu söyledi.
TechRadar ile röportajında Booty'nin söylediğine göre Scarlett'ın yayımına kadar daha pek çok etkinlik bulunuyor ve o etkinliklerde daha fazla detay verilecek. X019'un odağı ise "hayranlar ile etkileşim" olarak belirlenmişti ve bu da oyunlara odaklanılması anlamına geliyordu. Sea of Thieves geliştiricisi Rare ve Obsidian Entertainment'tan yeni IP'lerin yanı sıra, Xbox Game Pass ile beraber gelen pek çok oyun da duyuruldu.
Her ne kadar Xbox Project Scarlett direkt olarak konuşulmasa da, oyunlar konusunda neler bekleyebileceğimiz hakkında önemli ipuçları ortaya çıktı. Öncelikle büyük oyunların, Scarlett'ın yayımı için "saklanmayacağı" müjdelendi. Başka bir deyişle Microsoft Scarlett'a geçişin diğer konsolların geride bırakılacağı anlamına gelmediğini göstermek istiyor. Xbox'ın geleceği tüm aileyi kucaklamak istiyor ve bu da yayımlanacak olan oyunların nesiller arası uyuma sahip olarak hem Scarlett, hem de Xbox One üzerinde oynanabileceğini öneriyor.
Bu yaklaşım, Microsoft'a gelecekte Sony'ye karşı avantaj sağlayabilir ve tüm Xbox ailesi için bir topluluk yaratmasını kolaylaştırabilir.
Tabii ki Microsoft'un artık tek bir konsola bağlı olmadığını da unutmamak gerekiyor. Xbox Game Pass, konsol ve PC genelinde büyük bir başarı göstererek firmanın şu ana kadar radarında olmayan oyunları yayımlamasına imkan tanıdı.
Çok sayıda oyunun üretilebileceği bu yaklaşım oyunların kalitesini düşürebilir ancak bu yüzden GamePass kütüphanesinin dikkatli bir şekilde kontrol edildiği ve tamamlanmamış veya düşük kaliteli oyunların bulunduğu bir yere dönüşmesinin istenilmediği belirtiliyor.
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