Microsoft xCloud İçin Oyun Listesi Yayınlandı!

Neredeyse tüm gözler bir sonraki Xbox'ta neler olabileceğine yönelmişken, Project Scarlett Microsoft'un bir sonraki nesil oyun alanında sahip olduğu tek isim değil. Firma aynı zamanda Project xCloud oyun akışı hizmeti üzerine yoğunlaşmakta ve bu hizmetin önümüzdeki aylarda daha da gelişmesi bekleniyor.
Şu anda sadece ön izleme modu ile sınırlanmış olan Project xCloud, Xbox One oyunlarının bütününü bulut üzerinden mobil cihazlara aktarmanıza imkan tanıyor. 2020 yılında şu andaki mobil sınırlamalarını aşarak Windows 10 PC kullanıcıları için de kullanılabilir olacak. Şu anda sadece BK, ABD ve Kore'deki seçili kullanıcılar tarafından erişilebilir olan hizmet Kanada, Japonya ve Batı Avrupa'ya da yayılacak.
Ayrıca henüz tüm oyuncuların kullanımına açık bir yayım tarihi verilmemiş olsa da, hizmet için kullanılabilir aksesuar tipleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra PlayStation 4 DualShock 4 kontrol kolu ve Razer kontrol kollarını destekleyebilecek hale geliyor.
Dahası, basın açıklamasına göre 2020 yılında oyuncular zaten sahip oldukları donanım veya buluttan Xbox oyunlarını oynayabilecekler.
Son olarak ise Project xCloud üzerinden oynanabilir olacak oyunların bir listesi de yayınlandı:
505 Games
- "Bloodstained: Ritual of the Night"
- "Brothers: A Tale of Two Sons"
Avalanche Studios
- "theHunter: Call of the Wild"
Bandai Namco
- "Ace Combat 7: Skies Unknown"
- "RAD"
- "SOULCALIBUR VI"
- "Tales of Vesperia: Definitive Edition"
- "Tekken 7"
Bigben Interactive
- "WRC 7"
Capcom
- "Devil May Cry 5"
Codemasters
- "F1® 2019"
Curve Digital
- "For the King"
Devolver Digital
- "Absolver"
EA
- "Madden NFL 20"
Fatshark Games
- "Vermintide 2"
Focus Home Interactive
- "Vampyr"
Funcom
- "Conan Exiles"
- "Mutant Year Zero: Road to Eden"
IO Interactive
- "Hitman"
Klei Entertainment
- "Mark of the Ninja: Remastered"
Koch Media
- "Dead Island: Definitive Edition"
KRAFTON
- "TERA"
Mad Dog Games LLC
- "World War Z"
Pearl Abyss
- "Black Desert Online"
Rebellion
- "Sniper Elite 4"
SEGA
- "Puyo Puyo Champions"
Square Enix
- "Just Cause 4"
- "Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition"
- "World of Final Fantasy® Maxima"
Studio Wildcard
- "ARK: Survival Evolved"
Take-Two Interactive
- "Borderlands: The Handsome Collection"
- "WWE 2K20"
Team17
- "Overcooked!"
- "Yoku's Island Express
THQ Nordic
- "Battle Chasers: Nightwar"
- "Darksiders 3"
tinyBuild
- "Hello Neighbor"
Unknown Worlds
- "Subnautica"
Wargaming
- "World of Tanks: Mercenaries"
- "World of Warships: Legends"
Xbox Game Studios
- "Crackdown 3"
- "Forza Horizon 4"
- "Gears of War: Ultimate Edition"
- "Gears 5" *
- "Halo 5: Guardians"
- "Halo Wars 2"
- "Hellblade: Senua's Sacrifice"
- "Killer Instinct" *
- "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition"
- "ReCore: Definitive Edition"
- "Sea of Thieves"
- "State of Decay 2"
- "The Bard's Tale IV: Director's Cut"
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