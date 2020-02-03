ProtonMail ve ProtonVPN'e Engel Geldi!

Rus hükümeti, uçtan uca şifreli eposta hizmeti ProtonMail hizmetini ve ProtonVPN'i yerel kanunlara uymadığı gerekçesiyle engelledi. En güvenli eposta hizmetlerinden biri olarak kabul edilen ProtonMail'in ücretli ve ücretsiz planları bulunuyor.
Rus iletişim birimi Roskomnadzor, Proton Technologies'in hizmetlerini neden engellediğini yayınladığı bir basın bildirisiyle açıkladı ve şunları söyledi:
"Bu e-posta hizmeti, siber suçlular tarafından hem 2019'da hem de özellikle Ocak 2020'de, Rusya Federasyonu'ndaki nesnelerin büyük çapta madenciliği hakkında güvenilir bilgi kisvesi altında yanlış mesaj göndermek için kullanıldı. Şirket, Roskomnadzor'un internetteki bilgi yayma organizatörleri kaydına dahil edilmesi için tekrarlanan bilgi taleplerine kategorik bir ret ile cevap verdi. Tehdit göndermek için kullanılan posta kutularının yöneticileri hakkında bilgi sağlanmadı."
Rusya, geçen sene tüm VPN sağlayıcılarının bir devlet sisteminde kaydolmasını ve veri paylaşmasını gerektiren bir kanunu yürürlüğe koymuştu. Ancak Proton Technologies ve diğer birçok VPN sağlayıcısı, hükümet yetkilileriyle işbirliği yapmayı kabul etmediler. ProtonMail ve ProtonVPN'in Roskomnadzor tarafından engellenmesinin ana sebebi de bu olarak görülüyor.
Proton Technologies, durum sayfasında yaptığı bir açıklamada yasağın hemen kaldırılması için gerekli mercilerle görüştüklerini, şu an için TOR ağını (TOR Browser üzerinden) kullanmalarını tavsiye etti.
Rusya'nın ProtonVPN'i engellemesinin ardından diğer VPN'leri de gözüne kestirmesi, an meselesi olabilir.
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