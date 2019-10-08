PS4 Remote Play Tüm Android Telefonlara Geldi
Şimdiye kadar sadece belirli Sony telefonlarına sunulan PlayStation oyun akış uygulaması, artık tüm Android'li ceplere açık!
PlayStation 4 oyunlarını 4K televizyonunuz yerine küçük telefon ekranında oynamayı tercih ediyorsanız, artık bunu yapabileceğiniz telefonların sayısı çok daha fazla.
PS4 oyunlarını WiFi veya ağ kablosu üzerinden uyumlu telefonlara akış yapan PS4 Remote Play işlevi, Android 5.0 ve üzerini kullanan tüm Android'li telefonlara sunuldu. Yenilikten faydalanabilmek için bir PS4 firmware güncellemesi yapmanız gerekiyor. İşlevi denemek istiyorsanız PS4 Remote Play uygulamasını, Google Play Store'dan indirebilirsiniz.
Uygulama, şimdiye kadar sadece belirli Sony telefonlarına yüklenebiliyordu ve bundan dolayı kullanıcı sayısı oldukça kısıtlıydı. PlayStation blog'a göre "Android 10, iOS 13, iPadOS 13, veya macOS Catalina" kullanan cihazlar, DualShock 4 kablosuz denetimlerini Bluetooth üzerinden bağlayabilecek, daha iyi bir PS4 deneyim elde edebilecekler.
Pahalı konsol donanımlarına ihtiyaç duymayan hizmetlerin artması, Sony üzerinde giderek daha yoğun bir baskı oluşturuyor. Apple Arcade'e üye olup firmanın kendine has oyun kataloğunu elde etmek oldukça kolay iken Google Play Pass, Apple'ın hizmetiyle direkt olarak rekabet etmeyi planlıyor. PS4 Remote Play, elbette daha büyük oyunları oynamanızı sağlıyor ancak firmanın küçük ekranlara göre yapılmış oyunlarla da başa çıkması gerekecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın