PS5 Kontrolleri, Sesli Komutları Algılayabilir

Yeni bir Sony patenti, PlayStation 5 kontrollerinin uzun zamandır beklenen, önemli bir yeniliğe kavuşacağını söylüyor!

PS5 Kontrolleri, Sesli Komutları Algılayabilir

Oyun oynarken saatlerinizi harcasanız da geçemediğiniz bir bulmacaya veya yolunuzu kesen yenilmez bir boss'a rastlamışsınızdır. Gelecekte buna benzer durumlarda telefonunuzu çıkarıp Google'da arama yapmanıza gerek kalmayabilir. Yeni bir Sony patenti, PS5 kontrollerine sesli komutlar vermekten bahsediyor.

WIPO tarafından yayınlanan Sony patenti, üzerinde mikrofonu bulunan, titreşimle geri bildirim sağlayan bir kontrol cihazını tarif ediyor. Patente göre kullanıcı mikrofona konuştuğunda hoparlörün sesi azaltılıyor ve cihaz üzerinde titreşim gerçekleşiyor. Bir başka deyişle kontrol cihazı, üzerindeki mikrofon sayesinde sesli komutları kabul edebiliyor.

Bu patentin PlayStation 5'in kontrolleriyle ilgisi olup olmadığı ise kesinlik kazanmış değil. Yine de patentin PS5'in sesli komutlarıyla ilgili olduğu düşünülen diğer patentlerle uyum içinde olduğu gözleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bir patent, "PlayStation Assist" adlı bir dijital asistandan bahsediyordu. Yeni patent, PS5 kontrollerinin PlayStation Assist ile birlikte çalışmasını tarif ediyor olabilir.

Patentlerin birbiriyle bağlantısından bahsedilmediğini ve bahsedilen cihazların gerçeğe hiç dönüşmeyebileceğini söylemekte fayda var. Yine de PS5'e sesli komut desteğinin eklenmesi bizi şaşırtmayacak.

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