Sony, PS5 Oyunlarının Fiyatının Yüksek Olmasını İşte Böyle Savundu

Sony, PlayStation 5 oyunlarının fiyatı konusunda kararlı duruşuna devam ediyor ve sunduğu "saatlerce süren eğlence" göz önüne alındığında, Demon's Souls gibi bir oyun için 70 dolarlık fiyatının adil olduğunu belirtiyor. Telegraph ile konuşan Sony Interactive Entertainment CEO ve başkanı Jim Ryan, firmanın PS5'e özel oyunlar için 70 dolar fiyat etiketini savundu.
Demon's Souls tavsiye edilen perakende fiyatı sorulurken Ryan'a PS5 birinci parti oyunlarının yeni fiyatının adil olduğunu düşünüp düşünmediği de soruldu. Ryan, Demon's Souls gibi bir video oyununun sağladığı eğlence süresini başka herhangi bir eğlence formu ile karşılaştırıldığında, bunun oldukça net bir karşılaştırma olduğunu ve fiyatların adil olduğunu düşündüğünü söyledi.
Ayrıca Ryan'a, Bloomberg'in kısa bir süre önce yayınladığı bir haberde yer verdiği "Sony'nin gelecekte daha da yüksek fiyatları düşündüğü" iddiası ve bazı oyunların 70 dolar sınırını geçip geçmeyeceği de soruldu. Bunun üzerine Ryan, birinci parti oyunların fiyatı için böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.
Röportajda, PS5'in 667,2GB kullanılabilir depolama alanının sorun yaratıp yaratmayacağı gibi diğer bazı dikkat çekici noktalara da değinildi. Ryan, şu anda bu depolama alanı ile ilgili bir sorun görmediklerini söylerken, insanların PlayStation'larını kullanmaya başlamaları ile yaşanacakları takip edeceklerini de ekledi. Yine de sorun çıkacağını düşünmediklerini söyleyen Ryan, PS4 üzerindeki hard disk kullanımını yakından incelediklerini ve PS5 için kararlarını bu şekilde verdiklerini sözlerine ekledi.
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