Tanıtılan PS5 Oyunlarının Çoğu, PC'ye de Gelecek: İşte Tam Liste

PlayStation 5 tanıtımı sırasında duyurulan oyunların neredeyse yarısı, aynı zamanda PC için de sunulacak. İşte, PC'ye de gelecek olan PS5 oyunlarının listesi...