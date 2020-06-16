Tanıtılan PS5 Oyunlarının Çoğu, PC'ye de Gelecek: İşte Tam Liste

Görünene göre PlayStation 5 için duyurulan oyunların yarısından fazlası, PC oyuncularına da sunulacak. Geçtiğimiz gün yapılan tanıtımda duyurulan 26 PS5 oyunununun, aralarında Marvel'dan Spider-Man: Miles Morales ve Horizon'ın devam oyunu Horizon Forbidden West de bulunan pek çoğu, başlangıçta konsola özel olsa da, PC'ye de gelecek.
Bu liste içerisinde Square Enix'in en başta "özel olarak PS5 için tasarlandığını" söylediği Project Athia da bulunuyor. Ancak henüz bir yayım tarihi duyurulmuş değil ve firma daha sonra yaptığı bir açıklama ile bu macera oyununun PC'ye geleceğini doğrulamıştı.
Hitman serisini sonlandıracak olan Hitman 3, önümüzdeki yıl Ocak ayında yayımlandığında PC'ye de sunulacak ve Capcom'un Resident Evil 8: Village oyunu da bu liste içerisinde yer alıyor.
PC için de sunulacak olan PS5 oyunlarının listesi ise şu şekilde:
Bugsnax, Deathloop, Ghostwire: Tokyo, GodFall, Goodbye Volcano High, Hitman III, JETT: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside, Oddworld: Soulstorm, Pragmata, Project Athia, Resident Evil VIII, Solar Ash, Stray.
Kendi düzenledikleri oyun donanımlarını kullanmak isteyen kişiler için bunun iyi bir haber olduğu söylenebilse de, bu oyunların tamamı Steam üzerinde sunulmayacak.
KitGuru tarafından bildirildiği üzere şu anda Bugsnax, Solar Ash, Godfall, JETT: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits ve Oddworld: Soulstorm Epic Games Store için özel olacak.
Ancak henüz hangi mağazada sunulacağı belli olmayan Hitman 3 ve Project Athia dışındaki oyunların Steam üzerinde sunulacakları doğrulanmış durumda.
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