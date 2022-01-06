PS5'te Yeni Nesil VR Deneyimi: PlayStation VR2

Sony, oyun severlerin heyecanla beklediği PlayStation VR2 ve PlayStation VR2 Sense'i tanıttı ve yeni ürünlerle ilgili bilgi verdi. Sony Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"2022'ye PS5'in yeni nesil sanal gerçeklik sistemi PlayStation VR2 ve yeni VR kontrol cihazı PlayStation VR2 Sense'i tanıtarak başladığımız için çok mutluyuz.
VR oyunlarını çok farklı bir seviyeye taşıyan PlayStation VR2 sunduğu gerçeklik hissiyle artık oyuncuları, oyun dünyasına ilk kez bu kadar gerçekçi bir şekilde dahil ediyor. Birinci sınıf oyun geliştiricilerinin imza attığı yaratıcı oyun dünyasında; gözlüğü takan ve kontrol cihazlarını eline alan oyuncular yeni teknolojiyle birlikte daha önce hiç deneyimlemediği bir hisle tanışacak.
PS5'in yenilikleri temelinde geliştirilen PlayStation VR2, tek kablolu kolay kurulumuyla yeni duyu özellikleri, gelişmiş izleme teknolojisi ve gerçekçi grafikler ile tam bir yeni nesil oyun deneyimi sunuyor.
Gerçekçi grafikler: PS VR2 sunduğu 4K HDR, 110 derecelik görüş alanı ve foveated rendering ile yüksek kaliteli grafik deneyimi sunuyor. Oyuncular, OLED ekranla birlikte 90/120 Hz kare hızında, 2000x2040 çözünürlüğe erişebilirler.
Kontrol cihazı takibi: PS VR2, üzerine entegre olan kameralar aracılığıyla oyuncuyu ve kontrol cihazlarını takip ediyor. Böylece ayrıca bir kameraya ihtiyaç duymadan baktığınız yön ve hareketleriniz oyun içine yansıtılıyor.
Yeni duyu özellikleri: Göz takip, gözlük geri bildirimi, 3D Ses ve yenilikçi PS VR2 Sense kontrol cihazını bir araya getiren PS VR2 Sense teknolojisi, oyuncuyu inanılmaz bir deneyime dahil ediyor. Gözlük geri bildirimi, oyuncunun oyun içi davranışlarındaki hisleri artırıyor. Tek bir motor tarafından yaratılan bu özellik, akıllı bir dokunsal öğe ekleyerek oyuncuları, oyun deneyimine yakınlaştırıyor. Örneğin, oyuncu gergin bir anda karakterinin yükselen nabzını, başının üzerinden hızla geçen bir nesneyi ya da hızla ilerlerken bir aracın ivmesini hissedebiliyor. Ayrıca PS5'in Tempest 3D AudioTech ses motoru, oyuncuyu çevreleyen sesleri canlandırarak deneyimi destekliyor.
Göz izleme: PS VR2 göz izleme özelliğiyle gözlerinizin hareketini algılayarak, basit bir yöne baktığınızda oyun karakterinizin de bu noktaya bakmasını sağlıyor. Bu özellik, oyuncuların daha sezgisel bir etkileşime girmesini sağlayarak, önerdiği gerçekçi ve duygusal deneyim ile oyun deneyiminde yeni bir seviye sunuyor.
PlayStation VR2'deki tüm yeni gelişmeler, PS VR2 Sense kontrol cihazının dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşlarıyla birleştiğinde, oyuncuların oyunlarla çok daha gerçekçi bir etkileşim kurmalarını sağlıyor. Sadece tek bir kablo ile PS5'e bağlanabilen PS VR2'nin basit kurulum süreciyle doğrudan VR deneyimine erişebileceksiniz.
Ayrıca PlayStation'ın en büyük ve özel serilerinden biri olan, Guerilla ve Firesprite'dan Horizon Call of the Mountain'ın PS VR2'ye geleceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. PS VR2 için özel olarak tasarlanan bu oyun, oyuncuların Horizon dünyasında daha da derinlere girmesini sağlayacak.
Umuyoruz bugünün heyecan verici haberleri sizi mutlu etmiştir. Bu haberlerin sadece bir başlangıç olduğunu hatırlatıyor, PS VR2 hakkında sizinle daha fazla ayrıntı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."
Hideaki Nishino
Senior Vice President, Platform Experience
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