PS5'te Yeni Nesil VR Deneyimi: PlayStation VR2

Sony, oyun severlerin heyecanla beklediği PlayStation VR2 ve PlayStation VR2 Sense'i tanıttı ve yeni ürünlerle ilgili bilgi verdi.

PS5'te Yeni Nesil VR Deneyimi: PlayStation VR2

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Omicron Varyantı Dünya'yı Kasıp Kavururken, Bir Yeni Varyant Daha Geldi!
PS5'te Yeni Nesil VR Deneyimi: PlayStation VR2
McLaren'ın Yeni Süper Otomobili Artura'yı da Çip Sıkıntısı Vurdu!
Kediler, Nasıl Oluyor da Hep "Dört Ayal Üstüne" Düşmeyi Başarıyorlar?
LG, CES 2022'de Yeni TV Serisini Tanıttı

 

 