PUBG 2 Ne Zaman Yayınlanacak; Nasıl Olacak? İşte Yeni Sızıntılar...

PUBG 2'nin, Krafton'daki geliştiriciler tarafından hazırlandığına dair sızıntılar zaten gelmekteydi ve şimdi de yeni sızıntılar, oyunun doğasına yönelik bazı bilgiler sunuyor.
Daha önceki sızıntılar PUBG 2'nin bir battle royale oyunu olmayabileceğini ve PUBG hikayesini içeren bir hikaye (campaign) modu olabileceğini önermekteydi. Ancak PlayerIGN tarafından gönderilen yeni bir tweet ve videoya göre bu beklenti doğru değil.
PUBG 2 Nasıl Olacak?
PlayerIGN sızıntılarına göre yolda olan PUBG 2, bir battle royale oyunu olacak ve şu anda var olan PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun tam bir varisi olacak. Ayrıca bu sızıntı, oyunun gelecekte geçmeyeceğini ve gerçekliği temel alacağını öneriyor. Son olarak da bu sızıntının kendisinden gelen son sızıntı olacağı ve uzun bir süre boyunca başka bir sızıntı olmayacağını belirtiyor.
PUBG 2 Ne Zaman Gelecek?
PlayerIGN, daha önce yaptığı bir açıklama ile PUBG New State'in beklediğimiz PUBG 2 oyunu olmadığını belirtmiş ve PUBG 2'nin 2022 yılında sunulmasını beklediğini söylemişti.
PUBG New State şu anda mobil platform üzerinde sınırlı bir yayım olarak gözüküyor ancak gelecekte PC'ler ve konsollar için bir türevinin sunulması mümkün olabilir. Tabii ki şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış değil. PUBG New State, gelecekte geçen bir oyun olduğundan dolayı PUBG 2'nin de gelecekte geçebileceğine dair şüpheler ortaya çıkmıştı.
PUBG New State Nedir?
PUBG New State, 2051 yılında Troi adı verilen bir şehirde geçiyor. Ön tanıtım videosunun gösterdiğine göre oyun, şehir içinde mahallelerde otomatik araçların dolaştığı ve gökyüzünde droneların uçtuğu bir ortama sahip ve bu ortam, alıştığımız PUBG'den oldukça farklı gözüküyor.
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