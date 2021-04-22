Sony'den Sürpriz Sızıntı: PlayStation Plus Video Pass Geliyor (mu?)

Sony'nin online oyun servisi PlayStation Plus, yakın zamanda oyun severlere yeni bir hizmet daha sunabilir. PlayStation Polonya web sitesinde "kazara" ortaya çıkan bu görüntü, Japon devin yakında PlayStation Plus Video Pass hizmetini sunacağını gösteriyor.
PlayStation Polonya web sitesinde ortaya çıkan bu haber, kısa bir süre sonra kaldırılmış olsa da Sony'nin böylesi bir hazırlığın içinde olduğunu gösterir nitelikte. Anlaşılan ilk etapta sunulacak içerikler de hazır. Venom, Zombieland: Double Trap ve Bloodshot afişlerinin yer aldığı sayfada, PlayStation Plus Video Pass deneme sürümünün 22.04.2021 ila 22.04.2022 tarihleri arasında erişebilir olacağı yazarken, bu hizmetin şimdilik Polonya ile sınırlı olduğu da belirtilenler arasında.
Buradan yola çıkarak Sony Pictures yapımı filmlerin çok yakında PlayStation Plus sahiplerine "Video Pass" kapsamı altında sunulabileceğini düşünebiliriz. Ek ücret olup olmayacağı şimdilik bilinmezken, ilk etapta Polonya gibi belirli bölgelerle sınırlı olabilecek olan bu hizmet, sonrasında muhtemelen genele yayılacaktır.
Konu ile ilgili Sony tarafından şimdilik bir açıklama yok. Ancak bunun doğrulanması çok uzun sürmeyecektir. Heyecanla bekliyoruz.
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