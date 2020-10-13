PUBG'ye Ağır Silah Modu 2.0 Geliyor!

Popüler mobil oyun, tamamen zırhlı araçlar ve ağır silahları, sevilen oyun moduna sunulan güncellemeyle getiriyor.

PUBG'ye Ağır Silah Modu 2.0 Geliyor!

Büyük bekleyişin ardından PUBG MOBILE, dünyanın en popüler mobil oyununun sevilen modunun gelişmiş versiyonu olan Ağır Silah 2.0'la birlikte aksiyonu doruğa çıkarıyor. Oyuncular popüler oyun tipinde zırhlı araçlar, Süper Silah Kasası ve daha fazlası gibi yeni geliştirmeleri deneyerek "Ateşe Hazır" olacaklar.

Bundan 1 sene önce PUBG MOBILE, oyunculara daha önce görülmemiş özellikler sunarak savaşmaları için yeni bir yol sunan Ağır Silah modunu eklemişti. Sunulan yeni Ağır Silah 2.0 modunda ise oyuncular, güçlü araçları ve devasa ateş gücünü kullanarak stratejik avantaj kazanabilirler:

  • Zırhlı Silahlar – UAZ, Dacia, off-road buggy ve kamyonet gibi PUBG MOBILE'ın klasik araçları, koruyucu zırh ile güçlendirildi. Bununla birlikte oyuncular yeni Zırhlı Helikopter ile gökyüzünde gezebilecekler.
  • Süpergüçlü Silahlar – Yeni lazer güdümlü füze ve dört namlulu roket fırlatıcı, oyuncuların düşmanlarına ek hasar vermesi için Süper Silah Kasalarına eklendi
  • Özel Taktiksel Ekipman – 30 saniyelik İHA Kontrol Terminali etraftaki düşman yerlerini gösterirken, 8 füzeyle de donatıldı. Bununla birlikte Taşınabilir Radar da düşman araçları hakkında bilgi sağlıyor
  • Bomba Kıyafeti – Bu yeni ve yerden toplanabilen giysi, tüm patlama hasarlarına karşı önemli bir azatlma sağlıyor
  • Gizli Oda ve Üs – Gizli Oda, savaş sırasında rastgele yenilenir ve süper silahlar barındırır. Üs ise her maçın başında aktif hale gelir ve oyuncular buradan ağır silahları ve güçlü ekipmanları alabilirler. Aynı zamanda Gelişmiş İletişim Kulesi sayesinde oyuncular, savaşta kalmak için ölen takım arkadaşlarını canlandırabilirler.
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Apple'dan Sessiz Sedasız Gelen, Şaşırtıcı Bir Değişiklik Daha
NASA, Ay'da kullanılacak astronot kıyafetleri test etti! İşte o görüntüler
Facebook Üzerinden Bilgi Çalmak için Kullanılan 5 Yöntem
ARM İşlemcili, "Uygun" Fiyatlı Bir Apple MacBook İçin Hazırlanın
Apple Unreal Engine'i Engelleyemeyecek Ama Fortnite'ı Engellemek Serbest

 

 