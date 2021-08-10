PUBG: BATTLEGROUNDS'ta BLACKPINK ve KRAFTON Ekip Oldu

KRAFTON, Inc. dünyaca tanınan grup BLACKPINK ile PUBG: BATTLEGROUNDS'un iş birliğini detaylandırdı. Bu ortaklık, bir oyun içi etkinliği ve belirli haritalarda bulunabilen tematik unsurları ve çeşitli BLACKPINK temalı oyun içi eşyayı içeriyor.