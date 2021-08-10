PUBG: BATTLEGROUNDS'ta BLACKPINK ve KRAFTON Ekip Oldu

KRAFTON, Inc. dünyaca tanınan grup BLACKPINK ile PUBG: BATTLEGROUNDS'un iş birliğini detaylandırdı. Bu ortaklık, bir oyun içi etkinliği ve belirli haritalarda bulunabilen tematik unsurları ve çeşitli BLACKPINK temalı oyun içi eşyayı içeriyor.
PUBG: BATTLEGROUNDS X BLACKPINK DETAYLARI
BLACKPINK İş birliği Etkinliği - 18 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar oyuncular, oyun içi Seviye 3 kaskları ve Contraband kuponları gibi özel BLACKPINK öğelerini almaya yarayan puanlar kazanmak için özel oyun içi etkinlik görevlerine* katılabilirler. Ek ayrıntılar https://battlegrounds.pubg.com adresinde mevcuttur.
BLACKPINK Oyun İçi Eşyaları - Eğer oyuncular yukarıda bahsedilen etkinlik görevlerini tamamlayamazlarsa 4 Ağustos'tan 2021'in sonuna kadar BLACKPINK temalı eşyaları satın alma şansına sahip olacaklar. 35 farklı ürün satın alınabilecek. JISOO, JENNIE, ROSÉ ve LISA'nın kendi kozmetik paketleri mevcut olacak ve her biri temaya bağlı saç, kıyafet, isim künyesi, kask, silah ve ifade içerecek.
Temalı Oyun İçi Harita Elementleri - İş birliğinin anısına, PUBG: BATTLEGROUNDS'daki haritalara çeşitli BLACKPINK temalı öğeler uygulanacaktır. Bina çıkartmaları, uçak afişleri, sandıklar ve seviye 3 kaskları tedarik etmek için tematik değişiklikleri içeren unsurlar, 4 Ağustos - 7 Eylül arası PC'de ve 12 Ağustos - 15 Eylül arası konsollarda mevcut olacak.
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