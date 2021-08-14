PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.1 PC ve Konsollarda Çıktı

PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.1 çıktı ve beraberinde, bazı maçların başlangıcında gerçekleşen acil inişler de dahil olmak üzere, yakın zamanda yayınlanan TAEGO haritasına bir takım güncellemeler getiriyor.