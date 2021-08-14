PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.1 PC ve Konsollarda Çıktı

PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.1 çıktı ve beraberinde, bazı maçların başlangıcında gerçekleşen acil inişler de dahil olmak üzere, yakın zamanda yayınlanan TAEGO haritasına bir takım güncellemeler getiriyor. Uçak, oyuncuları harita üzerinde taşırken motorunun patlayacağı ve acil iniş yapmak zorunda kalacağı zamanlar olacaktır. Oyuncular uçak iniş yapmadan önce atlamamaya karar verirlerse maça yüzde 50 HP ile başlayacaklar.
Güncelleme 13.1, geçen hafta PC'de kullanıma sunulmasının ardından bugün konsollarda çıkış yaptı. Detaylı PC yama notlarına BURADAN ve konsol yama notlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Sezon 13 ayrıca yeni dereceli sezonu, Sanhok haritasındaki ayarlamaları, yeni Taego özelliklerini ve daha fazlasını sunuyor.
Yeni Dereceli Sezon: Güncelleme 13.1 yeni dereceli sezonu tanıtıyor, böylelikle Dereceli Sezon 12 boyunca kazanılan tüm ödüller oyuncuların envanterine otomatik olarak eklenecek. Dereceli sezon 13, son dönem dereceli sezonlarına benzer bir şekilde 2 ay boyunca devam edecek.
Taego Ayarlamaları: Daha önce bahsedilen Gizli Oda'ya ek olarak TAEGO'da, tüm oyuncuların daha değerli eşyaları elde etmesine fırsat veren Oyuncu Yardım Paketleri sayısında bir artış olacak.
Sanhok Güncellemeleri: 2020'de tam bir yenileme almasına rağmen, PUBG Studios Sankhok'u geliştirmeye devam ediyor. 13.1 ile harita, Kuzeybatı Adası'nın coğrafyasında kıyı boyunca hareket eden oyuncular için gizlenme sağlayan küçük uçurum ve kayalıklarla güncellendi.
Harita Rotasyonu: 13.1 ile normal maçlarda Paramo'nun yerini Karakin aldı. Yeni Harita Rotasyonu aşağıdaki gibidir.
- Erangel
- Miramar
- Sanhok
- Vikendi
- Karakin
Eğer gözünüzden kaçtıysa, yeni PC oyuncuları 16 Ağustos'a kadar Steam'de tüm 13.1 güncellemelerini içeren PUBG: BATTLEGROUNDS'u ücretsiz olarak deneyebilirler.
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