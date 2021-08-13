ABD'de Nereden Geldiği Bilinmeyen, Bir Gizemli Bakteri Daha Ortaya Çıktı!

Kuzey Amerika'daki gizemli bakteri vakalarına dört yeni vaka daha, bu kez ABD'de eklendi. Bakterinin kaynağı ise bilinmiyor!

13 Ağustos 2021 15:02

Levent Öztürk