ABD'de Nereden Geldiği Bilinmeyen, Bir Gizemli Bakteri Daha Ortaya Çıktı!

Kuzey Amerika'da kaynağı tespit edilemeyen ama hayatı tehdit eden bir bakteriyel hastalık daha ortaya çıktı. İkisi ölümcül olan toplam dört vakanın ABD'de nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmiyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Haziran ayı sonlarında Kansas, Teksas ve Minnesota'da biri ölümcül olan üç melioidoz vakasını araştırdıklarını duyurdu. 9 Ağustos'ta CDC, Georgia'da başka bir ölümcül vakanın tespit edildiği duyuruldu.
Melioidosis (melioidoz) ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ve kuzey Avustralya olmak üzere tropikal ve subtropikal iklimlerin topraklarında bulunan bir bakteri olan Burkholderia pseudomallei'den kaynaklanır. Bu bakterilerin Amerika'da doğal olarak bulunabileceği tek yer Porto Riko ve ABD Virjin Adaları. Amerika kıtasında her yıl yaklaşık bir düzine melioidoz vakası belgeleniyor, ancak bunlar genellikle hastalığın yaygın olduğu yerlerde görülüyor.
En alışılmadık şekilde, bu son vakalarda hiçbir hasta yakın zamanda ABD dışına seyahat etmedi ve bu durum, sağlık yetkililerini bakterilerle nasıl temas ettikleri konusunda şaşırtıyor.
Vakaların daha fazla araştırılması için CDC, hastaların evlerinde ve çevresinde ev ürünleri, toprak ve sudan alınan 100'den fazla örnek üzerinde çalıştı. Bakterilerin genetik analizi, dört vakanın potansiyel bir ortak maruz kalma kaynağını paylaştığını gösteriyor. Bakteriler ayrıca Asya'da, özellikle de Güney Asya'da bulunan türlerle yakından ilişkili görünüyor ve bu da araştırma için olası bir yol gösterici olabilir.
Patojenin birini hasta etmesi iki ila üç hafta sürebileceğinden, olayın kaynağını ortaya çıkarmak kolay bir iş değil. Hastalık ortaya çıkıp tanımlanıncaya kadar, sağlık yetkililerinin olası bir kaynağı araştırmak için üç haftalık kanıtları oluyor. Tüm vakalar önemli bir mesafe ile ayrıldığından, bu özel salgının çözülmesi de daha zorlu oluyor.
Sorunları daha da belirsiz hale getiren bir şekilde, melioidoz semptomları belirgin değil ve diğer hastalıklarla kolayca karıştırılabilir. Akciğerlerdeki enfeksiyon öksürüğe, göğüs ağrısına, yüksek ateşe, baş ağrısına ve çırak kaybına neden olabilir. Bir kan dolaşımı enfeksiyonunda semptomlar benzerdir ancak sıklıkla eklem noktası ve oryantasyon bozukluğunu içerir. İnsanlar diyabet, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalığı, talasemi, kronik akciğer hastalığı, kanser veya HIV ile ilgili olmayan başka bir bağışıklık baskılayıcı duruma sahipse, hastalığa yakalanma riski özellikle yüksektir.
Neyse ki, melioidoz, doğrudan damara uygulanan intravenöz antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.
Bakteri Burkholderia mallei daha önce savaş sırasında biyolojik bir silah olarak kullanılmıştı ve CDC web sitesinde bakterilerin nasıl olası bir biyoterörizm tehdidi olduğunu açıklayan bir bölüm vardı. Ancak şu anda bunun bir endişe kaynağı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor...
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