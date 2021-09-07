PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.2'den Yenilikler

Güncelleme ayrıca Güney Kore'den ilham alan Taego haritasına bir takım güncellemeler, yeni bir oyun içi silah ve daha fazlasını getiriyor.

PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 13.2'den Yenilikler

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