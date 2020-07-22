PUBG, Battlegrounds Sabit Diskini Gizlice Ele Geçirdi!

Aslında insanlar yıllardır PUBG Battlegrounds arkasında kimin olduğunu merak ediyorlar, ancak onlar her zaman gölgelerde gizleniyorlar.
Ta ki şimdiye kadar...
Geçen hafta gerçek bir Battlegrounds turnuvasının görüntülerini kurtardık, bu da nihayet onları kimin yönettiğini ve daha da önemlisi NEDEN var oldukları hakkında fikir veriyor. Videoda, bir yeraltı savaş arenası için çalışan bireyler arasında dört savaşçının kaçmasıyla sonuçlanan ve "Sanhok 4" olarak adlandırılan canlı bir konferans görüşmesi olduğu görülüyor.
Bu görüntüler turnuvaların nasıl yürütüldüğünü ve geçen hafta Sanhok adasında neler olduğunu size daha iyi anlatacak. Kimliği bilinmediği halde "O"nun mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Bu videoda çok fazla bilgi bulunuyor ve ipucunu bulmak için yardımınıza ihtiyaç duyabiliriz. Araştırmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu ekledik:
- Tüm kaydı hemen yukarıda ve burada görüntüleyebilirsiniz.
- Sanhok 4'ün her biri için biyografileri burada bulabilirsiniz.
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