PUBG Esports 7 Kasım'da PCS3 Avrupa Büyük Finallerini Başlatıyor

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Continental Series 3 (PCS3) Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve Asya'da her bölgeden 16 ekibin bölgesel Büyük Final etkinliklerine yükseldiği aksiyon dolu eleme aşamalarından sonra devam ediyor. Hangi takımların yükseldiğini incelemek için PUBG Espor sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Oyun severler tüm Avrupa Büyük Finalleri'ni 7-8,14-15, 21-22 Kasım tarihlerinde, her gün Türkiye saatiyle 21:00'da Twitch üzerinden izleyebilirler.
PCS3 Eşyaları ve Gelir Paylaşımı
PCS3 Büyük Finalleri PCS eşyalarını ve Pick'Em Challenge'ı geri getiriyor. PC ve konsolda oyuncular dört bölgede gelirin %25'inin katılan takımlara dağıtılacağı heyecan verici oyun içi PCS3 eşyalarını satın alıp PCS3'ü kutlayabilirler. Bu tutarın %12,5'i 800.000 Amerikan doları tutarındaki ödül havuzuna eklenecek; %12,5'i ise katılan takımlar arasında eşit paylaştırılacak. Her PCS3 eşyası Pick'Em Challenge'ta kullanılabilecek en az bir tane oylama kuponu içerecek. Hatırlatmak adına, daha önceki iki Pick'Em Challenge PCS1 ve PCS2 ödül havuzlarını 1,6 milyon Amerikan dolarından 3.3 milyon Amerikan dolarına yükseltti.
PCS3 Pick'Em Challenge Ayrıntıları
PCS3 Pick'Em Challenge, oyunculara her bölgesel turnuvanın kazananlarını tahmin ederek ödüller kazanma şansı sunuyor. Oyunuzu kullanmak için bir oylama kuponu gereklidir ve PCS3 öğeleri satın alarak veya canlı turnuva yayınlarını izleyerek ücretsiz kuponlar kazanabilirsiniz. Kazananların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi, oyunculara daha özel oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazandıracak. EP, Twitch dropları yoluyla ve hangi takımların diğerlerinden daha yükseğe yerleştirileceğini tahmin ederek de kazanılabilir. Team Faceoff olarak bilinen bu özel oylama mekanizması, oylama kuponu gerektirmez ve herkese açıktır. Ek ayrıntılar için lütfen yakın zamanda yayınlanan blog yazısını ziyaret edin.
PCS3 Avrupa Büyük Final Takımları
PCS3 Avrupa Grup Aşamasında altı gün süren eylemin ardından 16 takım PCS3 Avrupa Büyük Finaline hak kazandı: Natus Vincere, Northern Lights, Digital Athletics, FaZe Clan, TSM, Omaken Sports, ENCE, shiftW, Team Liquid, Saunabois , Redline, Etiget Esports, Tornado Energy, Bystanders, WinStreak ve PinkPony.
Northern Lights, TSM ve FaZe Clan son üç PCS etkinliğini kazanırken, Avrupa devlerinin ikinci şampiyonlukları için savaşması veya diğer 13 takımdan birinin bölgeye damgasını vurması için sahne hazır.
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