Youtube'da şaşırtan araştırma! Abur cubur yiyerek 1 milyar izlendiler

Youtube izlenmeleri ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma, en popüler çocuk YouTuber'ların videolarının neredeyse yarısında zararlı yiyecek ve içeceklerin reklamını yaptığını ortaya çıkardı...