Youtube'da şaşırtan araştırma! Abur cubur yiyerek 1 milyar izlendiler

Youtube izlenmeleri ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma, en popüler çocuk YouTuber'ların videolarının neredeyse yarısında zararlı yiyecek ve içeceklerin reklamını yaptığını ortaya çıkardı...

Youtube'da şaşırtan araştırma! Abur cubur yiyerek 1 milyar izlendiler

Koronavirüs salgını dijital dönüşümü inanılmaz bir ivme kazandırdı. Youtube ve diğer çevrimiçi platformlar, bu dönemde aktif kullanıcı sayısını ve kullanım sürelerini arttırdı.

New York Üniversitesi (NYU) Küresel Halk Sağlığı Departmanı ve NYU Grossman Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılara göre, bu dönemde herkes gibi çocukların YouTube'da kullanım oranı önemli ölçüde arttı ve çocuklar YouTube'da pek "sağlıklı" içerikle karşılaşmıyor.

3 İLA 14 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARI İNCELEDİLER

Somagnwes.com'un haberine göre Pediatrics dergisinde yayınlanan bir çalışmada, New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, tıpkı onlar gibi çocuk YouTuber'ların videolarında çocukların ne tür reklamlara ve sponsorlu içeriklere maruz kaldığını inceledi. Bu bağlamda, araştırmacılar 3 ila 14 yaşları arasındaki en popüler beş çocuk YouTuber'ı ve en çok izlenen 418 YouTube videosunu inceledi.

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR ZARARLI YİYECEK VE İÇEÇEK İÇERİYOR

Araştırmacıların amacı, çocukların YouTube fenomeninin söz konusu videolarda bir yiyecek veya içecek gösterip göstermediğini kontrol etmek ve görüntüleyenleri hangi öğelerin veya markaların gösterildiğine göre nasıl yönlendirdiklerini ortaya çıkarmaktı. Araştırma,  çocuk YouTuber'ların en çok izledikleri videoların neredeyse yarısında (yüzde 42,8) bir yiyecek veya içeceği tanıttığını buldu.

VİDEOLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ 1 MİLYARI AŞTI

Yiyecek veya içecekleri tanıtan videoların yüzde 90'ından fazlasında, çocuk YouTuber'ların sağlıksız ve markalı yiyecek, içecek veya fast food ürünlerini tanıttığı görüldü. Sağlıksız ve markasız ürünlerin tanıtımı yüzde 4 iken; Sağlıklı ancak markasız ürünlerin oranı yüzde 3'te kalırken, sağlıklı ve markalı ürünlerin oranı sadece yüzde 2 oldu. Analiz edilen videolarda abur cubur ürünleri tanıtan ürünlerin bulunduğu videoların toplam görüntülenme sayısı 1 milyarı aştı.

NYU Küresel Halk Sağlığı Fakültesi'nde halk sağlığı beslenme alanında yardımcı doçent ve NYU Langone Nüfus Sağlığı Bölümü'nde yardımcı doçent olan Marie Bragg, yetkililerin bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi. İlgili videolar üzerinden halk sağlığının korunmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

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