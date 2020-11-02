"Starlink Projesini Yakından Takip Ediyoruz"

Sentez Medya markalarından Satcom Vision, ilk video konferans etkinliğini Satcom Vision Digital adı altında ve "Salgın Dönemi ve Sonrasında Uydu Sektörü" teması ile 27 Ekim'de gerçekleştirdi. Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Elon Musk'ın Starlink projesini yakından takip ettiklerini ve bu alanda ne gibi iş birlikleri yapabileceklerini araştırdıklarını söyledi.
Profen Grup ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü, Gazeteci, Para Dergisi Köşe Yazarı ve Bilişim Medyası Derneği (BMD) Başkanı Musa Savaş üstlendi. Etkinlikteki konuşmacılar ise Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, Profen Grup Genel Müdürü Önder Havuzlu, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın şeklinde sıralandı.
Bu konuşmacıların öne çıkardıkları konu başlıkları şunlar oldu:
- Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Bu maksatla Türkiye'deki veri merkezlerinin sayısı arttırılmalı.
- Gelecekte, uydu sektöründeki devlet harcamalarının azalarak, SpaceX gibi özel şirketlerin harcamalarının artması bekleniyor.
- Salgın süreci tamamlandıktan sonra, bu sürecin etkilerini en hızlı şekilde atlatacak olan sektörlerden birinin uydu sektörü olacağı ve üç yıl içerisinde kendini toparlayacağı tahmin ediliyor.
- Salgın süreci, uydu sektörünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.
Türksat, Türkiye'nin Uzaydaki Haklarını Savunuyor
Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, uydu ve uzay çalışmalarının önemine vurgu yaptı: "Bugün uzaya konuşlandırılan sistemler, stratejik ve taktik hedeflerin tespiti ve teşhisi, güvenli ve hızlı veri iletişimi, haberleşme, seyrüsefer, ihbar ve ikaz gibi konulardan, uzaydan kuvvet kullanımına kadar birçok alanda benzeri bulunmayan ve coğrafi kısıtlamalara bağlı olmayan imkân ve kabiliyetleri bize sunuyor."
Dr. Sayan, Türkiye'nin Starlink türü projelere bakış açısını ise şöyle özetledi: "Biz Elon Musk'ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant İnternet'i, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. Bizim şu anki uydularımız da ağırlıklı olarak; öncelikle yayıncılık, ikinci olarak da İnternet erişimi için kullanılmakta. Biz de benzer şekilde gerek Starlink'in gerek diğer uydu projelerinin etkilerini şu anda gözlemliyoruz. Onlarla iş birliği içerisinde neler yapabiliriz, biz Türkiye olarak bu tür daha küçük uydularla daha alçak yörüngedeki uydularla bu hizmeti nasıl verebiliriz... Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. Türksat bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği imkanlarına bakarken kendimiz bu tür uydu projelerinde neler yapabiliriz araştırıyoruz."
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