PUBG Güncelleme 12.2 PC ve Konsollarda Çıktı

PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 12.2 çıktı ve beraberinde yeni bir 8x8 harita olan TAEGO'yu getiriyor. Ayrıca Survivor Pass: TAEGO artık PC ve konsol oyuncuları için yayında, böylece çeşitli TAEGO temalı ödülleri açmaya başlayabilirler!

PUBG Güncelleme 12.2 PC ve Konsollarda Çıktı

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