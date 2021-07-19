PUBG Güncelleme 12.2 PC ve Konsollarda Çıktı

PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 12.2 çıktı ve beraberinde yeni bir 8x8 harita olan TAEGO'yu getiriyor. Ayrıca Survivor Pass: TAEGO artık PC ve konsol oyuncuları için yayında, böylece çeşitli TAEGO temalı ödülleri açmaya başlayabilirler!
12.2 Güncellemesi, geçen hafta PC'de kullanıma sunulmasının ardından bugün konsolda yayında. Detaylı PC yama notlarına BURADAN ve konsol yama notlarına BURADAN ulaşılabilir. Son yama raporu videosunu BURADAN izleyebilirsiniz. Basın materyalleri için basın sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
TAEGO'ya Hoş Geldiniz - TAEGO 1980'lerin Güney Kore'sinde, oyuncuların geniş ve açık sazlıklardan Hosan cezaevinin yakın bölgelerine kadar çeşitli bölgelerde mücadele etmesine fırsat veriyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde çıkan ilk yeni 8x8 harita TAEGO, Geri Dönüş BR (ikinci şans mekaniği) ve Şahsi-OED (kendi kendini canlandırma öğesi) dahil olmak üzere bu haritaya özel, benzersiz özelliklere sahiptir.
"Survivor Pass: TAEGO"nun Tanıtımı: Bu Survivor Pass'ın teması, çoğunlukla yeni harita TAEGO'dan esinlenmiştir. Oyuncular 50 seviye boyunca ilerledikçe çeşitli ödüller kazanabilirler. Hepsi bu kadarla da sınırlı değil - 50. seviyeyi geçen oyuncular madalyalar, amblemler ve G-Coin dahil olmak üzere bonus ödüller elde edebilirler.
Hyundai Pony Coupe ile Stil Sahibi Sürüşler - KRAFTON, Hyundai ile ilk konsept arabası olan Pony Coupe'yi PUBG'ye taşımak için partnerlik yaptı. TAEGO haritasına özel olarak, Pony Coupe TAEGO'daki çeşitli zeminlere sahip araziler için zenginleştirilmiş kontrol sağlayan dört çekişli bir tasarıma sahiptir. Pony Coupe, efsane otomotiv tasarımcısı Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlandı ve ilk kez 1974'te prömiyeri yapıldı.
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