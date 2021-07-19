PUBG Güncelleme 12.2 PC ve Konsollarda Çıktı

PUBG: BATTLEGROUNDS Güncelleme 12.2 çıktı ve beraberinde yeni bir 8x8 harita olan TAEGO'yu getiriyor. Ayrıca Survivor Pass: TAEGO artık PC ve konsol oyuncuları için yayında, böylece çeşitli TAEGO temalı ödülleri açmaya başlayabilirler!