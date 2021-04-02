PUBG Lite Çok Yakında Kapanıyor. Peki PUBG Lite Ne Zaman Kapanıyor?

Popüler Battle Royale oyununun düşük özellikli ve ücretsiz oynanabilen PC versiyonu PUBG Lite için şoke eden karar çıktı! Oyunun yapımcısı Krafton, PUBG Lite projesini sonlandırma kararı aldıklarını ve oyuncuların son günlerin keyfini çıkarmalarını söyledi.
Krafton'un açıklamasına göre ücretsiz oynanabilen PUBG Lite, çok yakında kapanacak. Oyunun neden sonlandırıldığı konusunda ise net bir şey söylemeyen yapımcı, bu konu hakkında ekip olarak çok tartıştıklarını ve PUBG Lite serüveninin sonuna gelme kararı aldıklarını açıklamış.
PUBG Lite hizmeti, 29 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. 30 Mart itibariyle ücretsiz oynanabilen PUBG indirilemeyecek. PUBG'yi oynamaya devam etmek isteyen oyun severler ise PC, konsol ve Android ile iOS mobil platformlarda PUBG Mobile'ı oynamaya devam edebilecekler.
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