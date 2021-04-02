PUBG Lite Çok Yakında Kapanıyor. Peki PUBG Lite Ne Zaman Kapanıyor?

PUBG severler için kötü haber oyunun yayıncısı Krafton'dan geldi. PUBG Lite çok yakında kapanacak! Peki, PUBG Lİte ne zaman kapanıyor; oyuncular ne yapacak?

  • Ercan Uğurlu
PUBG Fanlarına Şok! PUBG Lite Yakında Kapanıyor!

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