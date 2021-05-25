PUBG: NEW STATE Alfa Testi Detayları Açıklandı

KRAFTON, Inc. bugün 11-13 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Android kullanıcıları için kapalı bir PUBG: NEW STATE Alfa Testi gerçekleştireceğini duyurdu. Alfa Testine katılmaya uygun olanlar ve ilgilenenler 6 Haziran'a kadar https://newstate.pubg.com adresinden başvurabilirler.
PUBG: NEW STATE Alfa Test Tarihleri
Alfa Testi Başvuru Süresi:
Başlangıç: 21 Mayıs 12:00 Pasifik Zaman Dilimi
Bitiş: 6 Haziran 20:59 Pasifik Zaman Dilimi
Alfa Testi:
Başlangıç: 11 Haziran 18:00 Pasifik Zaman Dilimi
Bitiş: 13 Haziran 20:59 Pasifik Zaman Dilimi
Yalnızca ABD'de gerçekleşecek PUBG: NEW STATE Alfa Testi, oyunun performansının, sunucu ve ağ tutarlılığının ve geliştirme aşamasındaki oynanış sistemlerinin erken bir sürümünü ölçmeye odaklanacak. KRAFTON'un Alfa Testi sırasında alacağı geri bildirimler, PUBG: NEW STATE bu yıl piyasaya çıktığında şirketin topluluğunun beklentilerini karşılamasına yardımcı olacak. Alfa Testi sırasında oyuncular, fütüristik bir 8x8 harita olan TROI'ye girebilecekler ve burada lansmandan önce farklı oyun özelliklerini deneyimleyip 2051'de geçen PUBG evreninin bir bölümünü keşfedebilecekler.
PUBG: NEW STATE'in Kıdemli Yapımcısı Minkyu Park, "Alfa Testi sırasında alacağımız tüm değerli topluluk geri bildirimlerini ve oyun verilerini, piyasaya çıktığında oyuncuların beklentilerini karşılayan bir deneyimi geliştirmek ve sunmak için kullanmaya kararlıyız," dedi ve "Hedefimiz dünyanın her köşesindeki oyuncular için gerçekten keyifli bir oyun deneyimi sunmak ve oyunu yakında topluluğun ellerine teslim etmek için sabırsızlanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Battle Royale türünün öncüleri ve PUBG'nin yaratıcıları PUBG Studio tarafından geliştirilen PUBG: NEW STATE, 2021'de Android ve iOS'ta oynaması ücretsiz bir deneyim olarak sunulacak. PUBG: NEW STATE, PUBG'nin orijinal Battle Royale deneyimini mobil cihazlardaki en gerçekçi battle royale oyunu olarak yeniden yaratıyor.
Oyunla ilgilenenler Google Play Store sayfasından ön kayıt yaptırabilirler. iOS sürümü detayları bu yılın 3. çeyreğinde açıklanacak. Oyun bilgileri ve yaklaşan Alfa Testi hakkında daha fazla bilgi için http://newstate.pubg.com adresini, basın materyalleri için bu linki ziyaret edebilir veya bizi sosyal medyada (Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube) takip edebilirsiniz.
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