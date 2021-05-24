YouTube İzlenme Rekoru Bir Kez Daha Kırıldı. İşte Rekorun Yeni Sahibi...

YouTube'un 24 saatte en çok izlenme rekoru yeni bir şarkı ile kırıldı. İşte Karşınızda inanılmaz izleyici rakamlarına ulaşan şarkı: Butter...