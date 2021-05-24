YouTube İzlenme Rekoru Bir Kez Daha Kırıldı. İşte Rekorun Yeni Sahibi...

BTS'nin bir tereyağının eriyişini gösteren 1 saatlik videosunu hatırlıyor musunuz? Tereyağı erimiş ve sonunda küçük bir kalbe dönüşmüştü ve bir anda YouTube'da fırtına gibi esip fenomen olmuştu. Nisan ayında 12,8 milyon izleyiciye ulaşan video aslında Koreli mega grubun yeni İngilizce Single'ı Butter (Tereyağı) şarkısının tanıtımıymış! Şarkı Cuma günü YouTube'a yüklendi ve 24 saatlik izlenme rekorunu çıtayı daha da yükseğe koyarak kırdı. 24 saat içinde 108,2 milyon kişi tarafından izlendi. Daha önceki rekor yine aynı grubun Dynamite isimli şarkısına aitti. Bu şarkı 24 saatte 101,1 milyon kişi tarafından izlenmişti. Haberimizi hazırlarken Butter'ın izleyici sayısı 171 milyonu bulmuştu.
Peki yeni şarkı Butter, YouTube'a konulduğu ilk saat kaç kişi tarafından izlendi? Bu sorunun yanıtı, 19 milyon kişi. Üstelik bu sadece başlangıç gibi görünüyor. Pop Base'in yayınladığı rakamlara göre şarkı ilk 10 milyon seyircisini sadece 13 dakikada topladı. Bu da başka bir rekor.
BTS'nin rekor kıran şarkısını buradan izleyebilirsiniz:
BTS (?????) 'Butter' Official MVBTS (?????) 'Butter' Official MV
Credits:
Director: Yong Seok Choi (Lumpens)
1st AD: Jihye Yoon (Lumpens)
2nd AD: Ran Ro (Lumpens)
PA: Soeyoung Park, Minsu Kim
Director of Photography: Hyunwoo Nam (MOTHER)
B Camera Operator: Eumko
Focus Puller: Sangwoo Yun, Youngwoo Lee
2nd AC: Eunki Kim, Eunil Lee
3rd AC: Youngseo Park
DIT: Yuntae Go
Techno Crane: Service Vision
Gaffer: Song Hyunsuk (Real Lighting)
Lighting Crew: Choi Jung Hyun, Hwang Uigyu, Park Gyutae, Park Yeonghwan, Park Cheonil, Lee Harim, Park Nojun, Lee Jaeheung, Lee Seonggyun, Lim Seokgyu
Art Director: Bona Kim, Jinsil Park (MU:E)
Assistant Art team: Yeri Kang, Jieun Yoon(MU:E)
Art-team Manager: ilho Heo (MU:E)
Show Light: Sung Kang Jun (Jshow Company)
Minseok Choi, Minseok Choi, Yebum Bang, Junho Jeong, Jiwoong Han, Yerim Kwon, Haeyoung Kang
Producer: Emma Sungeun Kim (GE PRODUCTION)
Production assistant: An Ju Young, Han Ji Hoon
VFX: PLASTIC BEACH
VFX Supervisor: OHZEON
VFX Assistant Supervisor: JOJEEM
VFX Project Manager: Song Chanyoung, Jeong Jieun
VFX Producer: Jang Kyutae, Ahn Sohyun
3D Artist: Lee Kwangwon, Kim Doyeon, Lee Jeonghwa, Jeon Jiwon, Kim Hyeji
2D Artist: Jang Gihoon, Lee Hyunjun, Shin Hyeonsung
FX Artist: We Jungin
DI: LUCID COLOUR
Colorist: Wonseok Ko
DI Crew: Dain Kim, Hwa Dong Jeon, Jaeyeon Baek, Somi Na, Seonyoung Lee
DI Producer: Sooyun Hyun
Visual Creative: Nu Kim, Lee Sun Kyoung, Kang Ju Eun, Kim Ga Eun, Hyo Kim, Cha Yeon Hwa
Performance Directing: Son Sung Deuk, Lee Byung Eun, Yoon Seong Eun, Woo Hyunwoo, Hyewon Park
Artist Management: Jang Jin Gu, Kim Su Bin, An Da Sol, Park Jun Tae, Yun Taewoong, Lee Seung Byung, Lee Jung Min, Lee Hyeon Ki
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