PUBG: NEW STATE App Store Ön Kayıtları Bu Tarihte Başlıyor!

PUBG: NEW STATE resmi olarak 20 milyondan fazla ön kaydı aştı*! Bu önemli dönüm noktası, KRAFTON'un oyunun geçen ay ABD'de gerçekleştirdiği başarılı bir Alfa Testi sonrası Google Play Store'da 17 milyon ön kayıt sayısına ulaştığını duyurmasıyla bir aydan kısa bir süre sonrasında gerçekleşti.