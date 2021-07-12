PUBG: NEW STATE App Store Ön Kayıtları Bu Tarihte Başlıyor!

PUBG: NEW STATE resmi olarak 20 milyondan fazla ön kaydı aştı*! Bu önemli dönüm noktası, KRAFTON'un oyunun geçen ay ABD'de gerçekleştirdiği başarılı bir Alfa Testi sonrası Google Play Store'da 17 milyon ön kayıt sayısına ulaştığını duyurmasıyla bir aydan kısa bir süre sonrasında gerçekleşti.
Kutlamak için KRAFTON, Şubat 2021'de ilk kez ortaya çıktığından bu yana oyunu destekleyen herkese teşekkür etmek amacıyla PUBG: NEW STATE lansman fragmanı için bir teaser yayınladı. Teaser'ı buradan izleyebilirsiniz. Tam lansman fragmanı ilerleyen bir dönemde yayınlanacaktır.
Son olarak, KRAFTON bugün PUBG: NEW STATE için ön kayıtların Ağustos ayında Apple App Store'da resmen başlayacağını, yani iOS kullanıcılarının önümüzdeki ay kaydolabileceklerini duyurdu.
Ayrıca PUBG: NEW STATE'in ilk haritasına derinlemesine bir bakış için ilk "Field Trip to Troi" geliştirici videosuna da göz atmayı unutmayın. Gelecekte oyuncuların kullanmayı dört gözle bekleyecekleri temel özellikleri ve öğeleri tanıtan bir bölüm yakında yayınlanacak.
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