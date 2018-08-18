PUBG ve Fortnite rekabeti son hızıyla sürüyor
Aynı alanda mücadele veren PUBG ve Fortnite, her platformda rekabetlerini sürdürürken mobildeki savaş kızışıyor!
Battle royale oyunları Fortnite ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) arasındaki devam eden sürekli savaşta, özellikle konsol ve PC'de bunların ilkinin ilgiyi (ve kârı) ele geçirmiş gibi görünebilir. Ancak PUBG mobilde, Fortnite'ın kendi mobil sürümüne göre iki kat indirme ile oldukça iyi bir konumda. Şimdi de mobil yayımcı Tencent, iOS ve Android'de (Fortnite bu platformda hâlâ beta sürümünde)100 milyon indirmeyi geçtiğini söylüyor.
PUBG mobil, bu yıl 19 Mart'ta mobil cihazlar için sunulmuştu. Bu tarihten itibaren geçen dört ay içerisinde, Çin, Japonya ve Kore'dekiler hariç 14 milyon günlük aktif kullanıcıyı geçmeyi başardı. Oyun, yeni haritalar ve oyun modlarıyla ve ayrıca, profilini yüksek tutmasına yardımcı olabilecek yeni bir Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) crossover etkinliği ile sıklıkla güncellendi.
Tencent'ten Vincent Wang, "Lightspeed ve Quantum Studios'daki kararlı gelişim ekibimize ve özellikle dünya genelindeki tutkulu ve özveriyle bize ilham vermeye devam eden sadık oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" dedi. "Mobil oyunlar için çizgiyi belirmeye devam edeceğiz ve bu yıl oyuncularımıza daha da fazla mükemmel içerikler sunmaya çalışacağız."
Levent Öztürk
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