PUBG ve Fortnite rekabeti son hızıyla sürüyor

Aynı alanda mücadele veren PUBG ve Fortnite, her platformda rekabetlerini sürdürürken mobildeki savaş kızışıyor!

PUBG ve Fortnite rekabeti son hızıyla sürüyor

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